Montréal

Appel à contributions : « Témoigner / Witnessing », no 37 (printemps 2021)

Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques /

Intermediality. History and Theory of the Arts, Literature, and Technologies

Sous la direction de :

Rémy Besson et Claudia Polledri (Université de Montréal)

Date de soumission des propositions : 3 avril 2020

Annonce des résultats de la sélection des propositions : 27 avril 2020

Soumission des textes complets aux fins d’évaluation : 30 août 2020

Publication des textes retenus par le comité de rédaction : printemps 2021

Intermédialités est une revue scientifique semestrielle qui publie en français et en anglais des articles évalués de façon anonyme par des pairs.

Les propositions de contribution (700 mots max.) pourront être écrites en anglais ou en français.

Elles devront être envoyées aux adresses suivantes :

remy.besson@umontreal.ca ; claudiapolledri@gmail.com

Les articles définitifs devront avoisiner les 6 000 mots (40 000 caractères, espaces comprises) et pourront comporter des illustrations (sonores, visuelles, fixes ou animées), dont l’auteur·e de l’article aura pris soin de demander les droits de publication.

Il est demandé aux auteur·e·s d’adopter les normes du protocole de rédaction de la revue, disponible à l’adresse suivante :

[FR] http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/protocole-de-redaction.pdf

[EN] http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/submission-guidelines.pdf

Pour de plus amples informations sur la revue, consultez les numéros accessibles en ligne sur la plateforme Érudit : http://www.erudit.org/fr/revues/im/

Appel à contributions

Ce dossier a pour objet les différents modes de médiation du témoignage (oralité, écriture, entretien filmé, installation, site Web). Si l’étude de l’écriture et de l’oralité a longtemps dominé ce champ de recherche, il s’agit ici de penser les manières dont l’inscription du témoignage dans des montages sonores et visuels de formes variées, sa circulation sur différents supports médiatiques (analogiques ou numériques) ainsi que ses différentes modalités d’archivage ont changé notre rapport aux témoignages. De plus, sans se limiter à considérer la transcription ou l’enregistrement d’une parole ayant pour vocation de représenter quelque chose qui s’est passé, ce dossier propose d’interroger la valeur testimoniale des productions culturelles, leur performativité dans l’espace public et l’agentivité dont font preuve leurs créateurs et créatrices, tout comme, plus largement, la valeur testimoniale des interventions citoyennes dans l’écosystème médiatique contemporain.

En plaçant au centre du questionnement la dimension audiovisuelle, cette proposition vise à approfondir l’ensemble des débats portant sur la notion de témoignage. Il arrive en effet que, pour certains chercheurs, seuls les récits de vie des acteurs importants de l’histoire soient considérés comme des objets légitimes, alors que, bien souvent, toute production culturelle (image, texte ou son) est perçue comme relevant potentiellement du domaine du témoignage. De plus, la valeur testimoniale des paroles citoyennes qui circulent en ligne met aussi en question leur médialité. L’enjeu de ce dossier pluridisciplinaire est de repenser ces découpages et/ou incompréhensions souvent d’ordre méthodologique. Il s’agit d’interpréter les témoignages dans une perspective intermédiale, c’est-à-dire en interrogeant les liens entre les différentes formes prises par ceux-ci du fait de leur mise en images, en texte ou en son, de leur montage, du rôle des supports mobilisés pour leur conception et de celui des institutions (archives, musée, salle de cinéma, tribunal, université, etc.) et espaces publics et médiatiques au sein desquels ils s’inscrivent. Pour mener cette réflexion à son terme, nous souhaiterions proposer des points de vue issus de plusieurs contextes disciplinaires, périodes historiques et espaces géographiques. Nous invitons les auteurs à nous proposer des textes sur les thématiques suivantes :

• Études portant sur des productions culturelles dans lesquelles plusieurs types de témoignages coexistent (exposition, film, webdocumentaire, pièce de théâtre, émission de radio et balado, remix, etc.) ;

• Études portant sur le transfert d’un témoignage d’une forme médiatique à une autre (adaptation d’un ouvrage en film, d’une pièce de théâtre en site interactif, etc.) et/ou soulignant la réappropriation des images/paroles par d’autres acteurs sociaux ;

• Études portant sur l’expérience des corps des témoins et des objets dans un cadre théâtral ou muséal (expérience visuelle et sonore dite immersive, par exemple) ;

• Études portant sur l’émergence de nouveaux types de dispositifs médiatiques pour proposer un témoignage en images, que ces dispositifs soient liés au Web ou non ;

• Études portant sur l’inscription de témoignages en images dans les institutions qui les hébergent (archives, musée, salle de cinéma, tribunal, université, etc.) et dans l’espace public, en soulignant les usages artistiques, culturels, sociaux et politiques dont ils font l’objet.

