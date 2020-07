Revue du GERAHA (Groupe d'Etudes et de Recherches Africaines et Hispano-Américaines)

Revue du GERAHA (Groupe d'Etudes et de Recherches Africaines et Hispano-Américaines

Université gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal, 2020.

EAN13 : 791091817059

Le Groupe d'Etudes et de Recherches Africaines et Hispano-Américaines de l'UFR de Lettres et Sciences Humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal lance un appel à contributions au sixième numéro de sa revue dont la publication est prévue pour décembre 2020. Les chercheurs qui souhaitent y contribuer peuvent envoyer leurs textes au plus tard le 20 septembre 2020 à 23h59mn heure du Sénégal à l'adresse suivante: geraha.ugb@gmail.com.

Le numéro 6 est ouvert aux différents domaines de la littérature, de la civilisation et des sciences du langage.