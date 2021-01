Document(s) est une nouvelle revue papier consacrée aux arts sonores au sens large dans leurs relations aux autres arts.

Cette nouvelle revue veut combler un manque cuisant dans le champ artistique contemporain : l’absence de textes qui osent poser des questions artistiques, qui prennent des partis pris forts et sans concession, une revue qui se décolonise d’une langue prête-à-porter. Parce qu’il est proprement insupportable de se laisser envahir par des textes et des discours formatés qui ressemblent à de la mauvaise propagande égotique quand il s’agit de texte proposé par des artistes, ou à des patchworks plus ou moins alambiqués, faits de raccourcis non inspirés et sans fond, quand il s’agit d’articles musicologiques ou de recherche en art (et souvent sans l’art) :

Documents veut, dans l’esprit de la revue du même nom dont elle s’inspire de manière très lâche, mettre en tension des textes, des images, des représentations, des sons, des partitions. Un rapprochement lointain et juste, une unité disjonctive, qui proposera une pensée critique et sensible dans le sensible.

Des contenus qui poseront, par leurs heurts parfois violents, les symptômes artistiques de notre époque, prendront le risque d’émettre des hypothèses poétiques, et mettront en chantier des manifestes sonores. Nous ne sollicitons, vous l’aurez compris, non pas des articles d’analyses musicologiques, mais des textes et documents qui témoigneraient d’une réflexion artistique critique, sensible, et résolument de son présent. Pas de thèmes donc pour chaque numéro, mais un travail éditorial qui consistera à mettre en tension les propositions reçues.

Vous pouvez proposer :

Des textes

– Toutes formes d’écriture critique et réflexive qui ont la rigueur des textes académiques, mais qui en questionnent la forme : théâtre, bande dessinée, fiction…

– des articles académiques (anthropologie, sociologie, esthétique…) s’ils s’inscrivent dans la dynamique de la revue ou s’ils sont des articles de recherche-création.

Tout ce à quoi nous n’avons pas pensé, mais qui trouverait largement sa place dans cette revue.

Des œuvres

– des partitions (non publiées) que nous souhaitons publier en intégralité ;

– des images ou des séries d’images, des dessins, des schémas qui rendent comptent d’une œuvre plastique en lien avec le sonore et/ou le musical (ou le contraire) ;

– toutes formes textuelles qui questionnent le sonore et/ou le musical (poésie sonore, poésie visuelle, fiction…).

De plus, un dictionnaire critique accompagnera chaque numéro de la revue, proposant des points de vue terminologiques personnels et engagés, vous pouvez dès à présent nous proposer un mot.

*

Date limite des propositions : 31 mars 2021

Modalités

Envoyez-nous votre proposition ou un résumé de votre proposition accompagnée de tout ce qui vous paraîtrait utile quant à la compréhension de celle-ci (site, bio, liens vidéo et/ou sonore…) à

colin.roche(at)projetbloom(dot)com et frederic.mathevet(at)projetbloom(dot)com