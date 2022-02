Revue d’Histoire du Théâtre, n° 292, janvier–mars 2022 :

"Service public / intérêts privés. La longue querelle de la scène française, XVIIIe -XXIe siècle"

coordonné par Emmanuel Wallon et dédié à la mémoire de Robert Abirached



Si l’intervention de l’État dans le domaine du théâtre – au sens étendu d’arts de la scène – s’inscrit dans la longue histoire française, il faut attendre l’après-guerre et les premières expériences de « décentralisation dramatique » pour que prenne corps la notion de « service public » vantée par Jean Vilar. Sous la Ve République, le pays se couvre d’un dense réseau de salles subventionnées. Par opposition aux entreprises de spectacles dont Paris demeure le bastion, ce secteur est alors envisagé comme le garant d’un bien commun sur lequel doivent veiller le ministère de la Culture et les collectivités territoriales.

Les études ici réunies retracent la formation et l’évolution de ce clivage, de la fondation de la Comédie-Française à nos jours. La réflexion s’attache aux contradictions du secteur public, qui n’est pas exempt de logiques commerciales, mais aussi au secteur privé, dont un fonds de soutien consolide l’économie. Centré sur le cas de la France, ses héritages et ses résurgences, cet ensemble s’enrichit d’entretiens pour comprendre en quoi l’actualité de la production scénique trouble la vieille querelle public/privé. Des contrepoints japonais et brésiliens le complètent afin d’esquisser des comparaisons internationales.Avec des textes de Robert Abirached, Kaori Oku, Pierre Frantz, Keiko Kawano, Jean-Claude Yon, Sylvain Nicolle, Isabelle Moindrot, Pascale Goetschel, Bertrand Krill, Emmanuel Wallon, François Ribac, Christian Ruby, Patrick de Vos, Shintaro Fujii, Manoel Silvestre Friques, Léonor Delaunay, et des entretiens avec Frédéric Biessy, Jean Robert-Charrier, Anne Kuntz, Sébastien Benedetto.



Sommaire



Introductions

Emmanuel Wallon & Fujii Shintaro, Présentation

Robert Abirached, Théâtre, service public : genèse d’une notion fluctuante

Robert Abirached, Les sphères du public et l’orbite du privé



A - Héritages

Kaori Oku, La Comédie-Française au XVIIIe siècle : les privilèges publics et leurs contreparties

Pierre Frantz, Des privilèges au mécénat et du divertissement aristocratique au théâtre civique

Keiko Kawano, Éveiller l’intérêt du public selon Diderot

Jean-Claude Yon, Les pouvoirs publics et le théâtre en France au XIXe siècle : un bref panorama

Sylvain Nicolle, Les origines de la décentralisation théâtrale du Second Empire à la Troisième République (1852-1939) : de l’utopie à la réalité ?

Isabelle Moindrot, Portrait de l’auteur en entrepreneur de spectacles : quelques figures de la scène parisienne à la fin du XIXe siècle

Pascale Goetschel, Public/privé, rive droite/rive gauche : les lignes de partage de la scène parisienne dans les années cinquante



B - Résurgences

Bertrand Krill, Claude Régy du privé au public : soixante-dix années de théâtre d'art en France

Emmanuel Wallon, L’interpénétration des logiques de gestion entre les secteurs public et privé des arts de la scène

François Ribac, Spectacles publics versus spectacles privés ? L’exemple (instructif) du Festival d’Avignon

Christian Ruby, Note sur le devenir “public”



C - Entretiens

Frédéric Biessy, directeur général de La Scala (Paris), propos recueillis par Emmanuel Wallon et Jean-Claude Yon, retranscrits par Laure Fernandez : Le cas Scala : une scène parisienne à la rencontre du public et du privé

Jean Robert-Charrier, directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin (Paris), propos recueillis par Martial Poirson, retranscrits par Laure Fernandez : Passage parisien : une porte ouverte entre deux secteurs

Anne Kuntz, directrice de production au Théâtre du Rond-Point (Paris), propos recueillis par Emmanuel Wallon : Le Rond-Point : carrefour des écritures, convergence des esthétiques ?

Sébastien Benedetto, directeur du Théâtre des Carmes (Avignon) et président d'Avignon, festival et compagnies, propos recueillis par Emmanuel Wallon : Le Off, de la friche à la permaculture



D - Contrepoints

Patrick de Vos, Des “pitres dansant” au patrimoine national : le kabuki au tournant de Meiji

Imaizumi Mine, Souvenirs d’une spectatrice de kabuki au XIXe siècle

Shintaro Fujii, Un théâtre introuvable ? La longue marche du secteur public au Japon

Manoel Silvestre Friques, L’économie mixte des compagnies dans le théâtre carioca

Léonor Delaunay, Aux sources des archives du théâtre privé [en ligne dans la rubrique Archives / Théâtre : https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/]



Ouvrage publié avec le soutien du Fund for the Promotion of Joint International Research, de l’Université Waseda et de l’Université Paris Nanterre.