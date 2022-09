Revue d’études proustiennes, 2022-2, n° 16

"Centenaire de Marcel Proust (1922-2022). II. Proust et les écrivains contemporains"

Sous la direction de Luc Fraisse

S'il est un écrivain dont il n'est point besoin de raviver et à plus forte raison de créer la postérité, c'est bien Marcel Proust. Le centième anniversaire de sa mort n'est certes pas l'occasion de rappeler son existence à la mémoire des lecteurs. Proust n'a jamais été aussi célèbre, n'a jamais été aussi universellement célébré. On ne saurait dire si sa célébrité a atteint son apogée, tant cet apogée est perpétuellement dépassé par un rebond de renommée.

Ce que nous attendons d'un tel centenaire, c'est donc plutôt un feu d'artifice de publications, de révélations aussi, sur son œuvre, ou même de son œuvre, à la faveur de l'exhumation toujours attendue, toujours espérée, d'inédits. Curieusement, les dates anniversaires transforment les tiroirs d'archives en arbres d'où tombent à point les fruits d'or, secoués par le vent d'une actualité exceptionnelle. Le centième anniversaire de la parution en 1913 de Du côté de chez Swann nous fit apercevoir en 2013 ce phénomène, que l'année 2022 renouvelle.

C'est aussi l'occasion, sinon d'en dresser véritablement l'état, du moins de prendre la température de ce que le monde d'aujourd'hui retient de Proust. La renommée de Proust n'invite pas à en faire le tour, parce qu'elle est mondiale, et parce qu'elle est trop multiforme. Mais la question de savoir tout simplement ce que l'on pense de Proust aujourd'hui, de savoir où l'on en est avec Proust aujourd'hui se pose constamment. Impossible d'y répondre complètement, et pour les mêmes raisons. Encore peut-on ouvrir des angles de perspective.





Sommaire

« La pleine conscience d’un autre », ou comment les écrivains lisent c’est-à-dire vivent Proust

Fraisse (Luc)

Claude Arnaud

Arnaud (Claude)

Gwenaëlle Aubry

Aubry (Gwenaëlle)

Corinne Bayle

Bayle (Corinne)

Anne Berest

Berest (Anne)

Pierre Bergounioux

Bergounioux (Pierre)

Christine Bry. Proust en deçà des mots

Bry (Christine)

Jean-Baptiste Del Amo

Del Amo (Jean-Baptiste)

Yves-Michel Ergal

Ergal (Yves-Michel)

Michaël Ferrier

Ferrier (Michaël)

Michèle Finck

Finck (Michèle)

Philippe Forest

Forest (Philippe)

Christian Garcin

Garcin (Christian)

Denis Grozdanovitch

Grozdanovitch (Denis)

Yannick Haenel

Haenel (Yannick)

Fabrice Humbert. L’ennemi

Humbert (Fabrice)

Marc Lambron, de l’Académie française

Lambron (Marc)

Mathieu Larnaudie

Larnaudie (Mathieu)

Bertrand Leclair

Leclair (Bertrand)

Nathalie Léger

Léger (Nathalie)

Philippe Le Guillou

Le Guillou (Philippe)

Étienne de Montety

de Montety (Étienne)

Jean-Noël Orengo

Orengo (Jean-Noël)

Sylvain Ouillon. Apaiser l’inquiète tendresse

Ouillon (Sylvain)

Michel Quint

Quint (Michel)

Henri Raczymow

Raczymow (Henri)

Jean-Philippe Toussaint

Toussaint (Jean-Philippe)

Philippe Vilain

Vilain (Philippe)

Les Écrivains

Index des noms de personnes

Index des noms de personnages