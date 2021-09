Revue des Sciences Humaines, n° 343, "Aragon polémiste", A. Cavallero (éd.)

Presses Universitaires Septentrion

Juillet-septembre 2021

209 p. – 29€ – ISBN : 2757434187

Cet Aragon polémiste présente, à travers six décennies d'une pratique de critique, de poète et de romancier, une autre figure de l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Dès ses débuts surréalistes, Aragon s’est vu comme « celui qui ne hurle avec aucun loup », c’est-à-dire comme un provocateur solitaire, maître ironiste, parfois d’une grande virulence. Dans des textes souvent méconnus, d’une saveur particulière, empreints d’une surprenante drôlerie, cette verve polémiste trouve de multiples emplois, qui sont abordés dans les études ici réunies.

Sommaire

Un autre temps des mots croisés

Adrien Cavallaro

Un « grand instinct incendiaire » : le bel canto de la polémique

Voir rouge

Daniel Bougnoux

Correspondance et polémique. Petits meurtres entre amis

Émilie Frémond

Préfaces-Pamphlets. Aragon, préfacier polémiste

Adrien Cavallaro

« Le réalisme, c'est des petits chats »

Luc Vigier

Poésie : Aragon La Colère

La poésie au service de la Révolution

Michel Murat

Poésie et polémique : un mariage de circonstances pour temps de guerre

Johanne Le Ray

D’une poésie nationale

Michel Jarrety

Quarante ans après : une « boxe devant le miroir »

Josette Pintueles

Les mondes polémiques du roman

« Liquidation de l’individualisme » : Le Monde réel, cycle polémique ?

Alexandre de Vitry

Les Combats du roman aragonien

Dominique Massonnaud

Écriture(s) polémique(s) et guerre froide : du journal au roman

Maryse Vassevière