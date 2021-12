Sommaire : Dossier : Les Architectures du savoir, préparé par Laurent Cesalli

L. CESALLI, « Introduction » ; R. A. H. KING, « Knowing in the Philebus » ; N. GERMANN, « The Structure of Knowledge. Al Fârâbî, Avicenna, and the Classification of the Sciences » ; A. FIDORA - N. POLLONI, « Hugh of St Victor, Dominicus Gundissalinus and the Place of the Mechanical Arts in Medieval Architectures of Knowledge » ; M. PÉCHARMAN, « Science-système et système des sciences. Un modèle architectonique du XVIIe siècle naissant (ou Keckermann contre Rasmus) » ; G. HARTUNG, « Le savoir de la philosophie. L'historisation de la philosophie au XIXe siècle et la naissance des sciences humaines » – Bibliographie – Résumés/Summaries.