La littérature comparée a trop longtemps été pensée comme étude des analogies, estompant par là l’analyse du caractère unique de l’œuvre. Sans doute s’agit-il d’un effet de l’emprise de l’histoire littéraire sur la discipline. Le renouvellement des méthodes comparatistes en Europe et, plus particulièrement, certaines méthodologies pratiquées en France, ont attiré l’attention sur l’idée d’un comparatisme de la différence. Le comparatisme chinois, pour sa part, a développé, sous l’impulsion de Cao Shunqing, une « théorie de la variation » en littérature comparée. Fondée sur l’héritage de la philosophie chinoise ancienne, cette théorie affecte divers domaines et diverses méthodes de la discipline dans ses pratiques contemporaines.



Page 385 à 395



Introduction

Shunqing Cao, Bernard Franco



Page 397 à 405



Le principe d’analogie en littérature comparée et l’unicité de l’œuvre

Bernard Franco



Page 407 à 418



Les études de réception en Occident : un art de la différence

Anne Debrosse



Page 419 à 433



Traductologie comparée et étude des différences : l’exemple des traductions de Yu Hua

Jia Guo



Page 435 à 446



Variation in Literary Exchanges and the Formation of World Literary Canons

Shunqing Cao, Hongyan Du



Page 447 à 459



Chinese Philosophical Foundation of the Variation Theory of Comparative Literature

Chao Wang



Page 461 à 470



A Comparative Study of Views on Body Between Traditional China and the West — with comments on comparison between Merleau-Ponty and Mencius

Peina Zhuang



Page 471 à 485



Dissemination and Variation of French Space Theory in China

Ping Du, With the collaboration of Xiaoyue Zeng



Page 487 à 497



Différenciation, dialogisme, diversalité. Paradigmes pour un comparatisme différentiel et plurilingue

Ute Heidmann



Page 499 à 502



In memoriam Eduardo Lourenço (1927-2020)

Daniel-Henri Pageaux