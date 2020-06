Débats, chantiers et livres

Wolf Feuerhahn, Rafael Mandressi, Alain Ehrenberg et Fernando Vidal Les neurosciences sociales : un phénomène de société

Agnès Graceffa Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz: A Life, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2017, 424 pages

Michel Armatte Theodore M. Porter, Genetics in the Madhouse. The Unknown History of Human Heredity, Princeton, Princeton University Press, 2018, 464 pages

Frédéric Keck Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Correspondance. 1942-1982, préfacé, édité et annoté par Emmanuelle Loyer et Patrice Maniglier, Paris, Seuil (La librairie du xxie siècle), 2018, 448 pages

Jean Reynès Nicole Mathieu, Les relations villes/campagnes. Histoire d’une question politique et scientifique, Paris, L’Harmattan (Logiques sociales), 2017, 240 pages

Yann Giraud Dotan Leshem, The Origins of Neoliberalism. Modeling the Economy from Jesus to Foucault, New York, Columbia University Press, 2016, 248 pages

Jean-Louis Fabiani Thibaud Trochu, William James. Une autre histoire de la psychologie, Paris, CNRS Éditions, 2018, 376 pages