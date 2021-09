Dossier

Jean-Luc Chappey Questions sur les usages de l’enfant sauvage dans l’écriture des sciences humaines (xviiie-xxie siècles) [Full text] Writing the human sciences: the motif of the wild child (18th-21st centuries)

Claude Blanckaert Les animaux dénaturés [Full text] Anthropologie(s) du « sauvage absolument sauvage » (1750-1825) Denatured animals. Anthropology(-ies) of the “absolutely wild savage” (1750-1825)

Delphine Antoine-Mahut, Mathias Winter and Samuel Lézé Comment éveiller l’âme de Victor ? [Full text] Le problème des idées innées de Descartes à Itard How to awaken the soul of Victor? The problem of innate ideas, from Descartes to Itard

Sabine Arnaud Le sauvage, le sourd-muet et l’enfant ordinaire [Full text] Rencontre de compétences et définition des rôles dans les années 1800 The wild child, the deaf-and-dumb child, and the ordinary child. Convergence of abilities and role definitions in the 1800s

Guillaume Roux Le cas de Victor de l’Aveyron au regard de l’acquisition du langage [Full text] The case of Victor of Aveyron from the perspective of language acquisition

Laurens Schlicht Connaître et éduquer l’« idiot » [Full text] Des précurseurs Roch Ambroise Sicard, Jean Itard et Édouard Séguin à l’institutionnalisation des pratiques autour de 1900 Understanding and educating “the idiot”. From the precursors Roch Ambroise Sicard, Jean Itard and Édouard Séguin, to the institutionalisation of practices around 1900

Yann Craus L’enfant sauvage à l’oreille de Lucien Malson [Full text] Sauvagerie et jazzité The wild child to the listening ear of Lucien Maison. Wildness and jazz