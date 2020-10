"Commémorer les sciences de l’Homme"

Revue d'histoire des sciences humaines, n° 36, Editions de la Sorbonne, 2020, 268 pages, 24 euros. ISBN 979-10-351-0552-5

Les commémorations constituent un observatoire particulièrement révélateur de l’état d’un domaine savant à un moment donné. Telle est l’hypothèse qui guide ce dossier. Dans l’histoire des sciences humaines et sociales (SHS), les commémorations, fréquentes, manifestent des tensions internes aux disciplines ou dans leur rapport à un plus vaste environnement. Le cinquantième anniversaire de la mort du psychiatre martiniquais Franz Fanon a ainsi fait l’objet, en 2011, d’une large couverture médiatique et a occasionné des débats très politisés.

Les articles de ce dossier prennent le mot « commémoration » au sens étroit de cérémonie, en souvenir d’un événement ou d’un défunt. La dimension rituelle met particulièrement en évidence l’articulation des enjeux d’une communauté scientifique avec leur mise en scène publique. Stratégies à destination des pairs, des disciples et des concurrents s’entremêlent avec des signaux politiques qui espèrent toucher un large public. In fine, il s’agira de s’interroger sur la formulation de discours mettant en avant une spécificité des SHS (face aux autres sciences, à la littérature, au politique) dans ces moments commémoratifs, en variant les niveaux d’analyse (disciplines, auteurs, institutions).

Wolf Feuerhahn et Olivier Orain

Géographies académiques pour temps de crise

Geographies of Academia for a Time of Crisis

Dossier

Régine Plas et Nathalie Richard

Les commémorations entre anthropologie des savoirs et histoire au second degré

Winfried Müller

L’Université mise en scène. Perspectives historiques et actuelles sur les jubilés universitaires

Silvano Montaldo

Célébrer Cesare Lombroso (1906-1909). Jubilé et funérailles du père de l’anthropologie criminelle

Irina Podgorny

Florentino Ameghino entre Luján et Moscou (1911-1954). Des usages politiques d’une figure de la paléontologie humaine

Jacqueline Carroy, Annick Ohayon et Régine Plas

Un anniversaire sur un volcan. Le jubilé de la psychologie scientifique française en 1939

Jean-Christophe Coffin

Commémorer Henri Ey. La mémoire de la psychiatrie française au xxe siècle

Document

Les échantillons capillaires du fonds Bataillard : un élément de l’objectivation savante à l’âge de la raciologie

Sébastien Meyer

« C’est ainsi qu’on fondera l’anthropologie bohémienne ». Enquête ethnogénique et éclectisme savant au xixe siècle

Varia

Bruno Quélennec

« Lumière sur les Lumières » ou « contre-Lumières » ? Relire Kritik und Krise de Reinhart Koselleck en contexte(s)

Géographies académiques

Olivier Orain

Grandes étapes des réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, 1968-2020

Christian Topalov

Qui gouverne la science ? Langage et acteurs des politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur en France. Entretien de Wolf Feuerhahn et Olivier Orain avec Christian Topalov le 12 février 2020

Débats, chantiers et livres

Richard Jacquemond et Gisèle Sapiro

Traduire les sciences humaines et sociales : retour sur des enquêtes sociologiques et regards sur les pratiques en Israël et dans le monde arabe. Entretien de Wolf Feuerhahn et Olivier Orain avec Richard Jacquemond et Gisèle Sapiro

Pascal Dubourg-Glatigny

Michela Passini, L’œil et l’archive. Une histoire de l’histoire de l’art, Paris, La Découverte (Écritures de l’histoire), 2017, 344 pages

Victor Bianchini

Joseph Persky, The Political Economy of Progress: John Stuart Mill and Modern Radicalism, Oxford, Oxford University Press, 2016, 272 pages

Jacqueline Carroy

Marie-France Piguet, Individualisme. Une enquête sur les sources du mot, Paris, CNRS Éditions, 2018, 192 pages

Rémi Dewière

Ann Laura Stoler, Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode, Trad. de Christophe Jaquet et Joséphine Gross, préface d’Arlette Farge, Paris, Éditions de l’EHESS (En temps & lieux), 390 pages

Jean-Michel Chapoulie

Yann Potin et Jean-François Sirinelli (dir.), Générations historiennes xixe-xxie siècle, Paris, CNRS Éditions, 800 pages

Sabine Arnaud

Jean-Luc Chappey, Sauvagerie et civilisation, une histoire politique de Victor de l’Aveyron, Paris, Fayard (L’Épreuve de l’histoire), 2017, 270 pages

Vincent Genin

Pierre Lassave, La sociologie des religions. Une communauté de savoir, Paris, Éditions de l’EHESS (En temps & lieux), 2019, 408 pages

