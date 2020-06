Revue d’études proustiennes, 2020 – 1, n° 11 : Régnier et Proust

sous la direction de Franck Javourez

Paris, Classiques Garnier, coll. Revue d’études proustiennes, 2020

EAN : 9782406101475

225 p. 39,00 €

La Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.

Sommaire…

Franck Javourez

La confrontation entre Régnier et Proust.

Vers une nouvelle histoire littéraire /

The encounter between Régnier and Proust.

Toward a new literary history 13

Pierre Lachasse

Henri de Régnier lecteur de Marcel Proust.

Le feuilleton du Figaro (1920-1931) /

Henri de Régnier, reader of Marcel Proust.

The Figaro series (1920–1931) 25

Vincent Gogibu

Marcel Proust dans les Cahiers de Régnier /

Marcel Proust in Régnier’s Cahiers 71

Franck Javourez

La correspondance entre Proust et Régnier /

The Proust-Régnier correspondence 83

Élodie Dufour

Le pastiche de Régnier par Proust.

De la « critique en action » /

Proust’s pastiche of Régnier. A “critique in action” 105

Franck Javourez

Folies de l’amour /

Follies of love 123

Élodie Dufour et Franck Javourez

Passé vivant et temps retrouvé. Deux conceptions du temps /

Living past and time regained. Two conceptions of time 145

Franck Javourez

Rêveries onomastiques /

Onomastic musings 185

Philippe Blay

Reynaldo Hahn écrivain suivi de Douze lettres

de Reynaldo Hahn à Henri de Régnier /

Reynaldo Hahn, the writer, followed by Twelve letters from

Reynaldo Hahn to Henri de Régnier 207

Résumés/Abstracts 221