revue en ligne

(Français)



Revue Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche (numéro 54, décembre 2022)

Numéro 54 – Décembre 2022



Appel à contributions



Section “Essais et études”: Science-fiction, Histoire alternative



Le langage de la science-fiction est désormais devenu un langage commun utilisé pour raconter notre présent, relire notre passé et imaginer notre futur ; en allant ainsi bien outre le canon littéraire, le genre, la science-fiction devient une modalité de discours apte à recueillir les réflexions interdisciplinaires. La revue « Bibliomanie » (www.bibliomanie.it) propose de réfléchir sur les façons dont des formes et des tropes de la science-fiction ont contribué à former de la pensée critique au-delà de leur contexte littéraire d’origine, en créant des parcours de recherche singuliers et innovants y compris dans le champ de l’enquête historiographique et sémiotique.



« Bibliomanie », en accord avec son approche scientifique interdisciplinaire, appelle pour son numero # 54 (Dicembre 2022), section « Essais et études », des contributions d’approche littéraire, historique et sémiotique, de l’âge moderne à nos jours, qui abordent l’un des thèmes suivants :



- Vieux et nouveaux langages (signes, codes, formes) du genre de la science-fiction ;

- Hybrides et mutations science-fictionnelles : Sci-Fi, gothique, horreur ;

- Uchronies, mondes alternatifs, histoire alternative : société, politique, révisionnisme, falsifications ;

- Futurisme et futurismes alternatifs : afrofuturisme, futurisme autochtone, éco-futurisme, rétro-futurisme, silk/steam/cyberpunk, autres futurismes ;

- Sémiosphère : Culture, imagination, science-fiction ;

- Science-fiction, science, religion : intersections, hybridations, vulgarisation, instrumentalisation ;

- Narration et technologie/narration de la technologie ;

- Scénarios du futur : utopies et dystopies dans la science-fiction ;

- Science-fiction et science : comment la science-fiction développe et ré-élabore les progrès du monde scientifique ;

- Science-fiction, traumatisme et temporalité : outre l’inhérente dimension futuriste, quels types de chronologies, de traumatismes, de mémoire et mémoires sont récupérés, ré-élaborés et valorisés par la science-fiction ?



Les propositions de contribution n’excéderont pas les 8000 caractères et devront être envoyées avant le 10 juillet 2022, en indiquant à part les sources et les références bibliographiques. La rédaction contactera uniquement les auteur.e.s sélectionné.e.s avant le 31 juillet 2022. Le rendu des contributions est prévu pour le 31 octobre 2022 (longueur maximum 50 000 caractères). Les propositions doivent être envoyées à : info@bibliomanie.it



Veuillez noter que Bibliomanie accepte également des propositions de contribution destinées aux autres sections de la revue : « Notes et réflexions », « Lectures et critiques », « Traductions, inédits, textes rares », « Didactique ». Veuillez contacter la rédaction pour plus d’informations : info@bibliomanie.it



—



(Anglais)



# 54 - December 2022



Call for Papers



Section “Essays and Studies”: SCI-FI, ALTERNATE HISTORY



The language of science fiction often exceeds the boundaries of genre—and even those of literary canon strictly defined—becoming a language that can narrate our present, reread our past, and imagine our future. In doing so, sci-fi becomes a discursive mode able to accommodate transdisciplinary investigations. Issue #54 of Bibliomanie (www.bibliomanie.it) aims to reflect on how sci-fi forms and tropes can shape critical thinking beyond the literary context in which they originated, creating new and innovative explorations in the field of historiographic and semiotic inquiry.



For its interdisciplinary section "Essays and Studies," Bibliomanie invites literary, historical, and semiotic contributions that address one of the following themes from the modern age to the present day:



- Old and new sci-fi languages (signs, codes, and forms).

- Sci-fi hybridizations and mutations: gothic, horror, etc.

- Uchronias, alternate worlds, alternate history: society, politics, revisionisms, falsifications.

- Futurism and other futurisms: afrofuturism, indigenous futurism, eco-futurism, retrofuturism, silk/steam/cyberpunk.

- Semiosphere: culture, imagination, sci-fi.

- Sci-fi, science, religion: intersections, hybridizations, popularization, exploitation.

- Narrative and technology/the narrative of technology.

- Landscapes of the future: utopias and dystopias in sci-fi.

- Sci-fi and Science: how does sci-fi build upon and/or re-elaborates scientific progress?

- Sci-fi, trauma temporality and memory: what kind of chronologies, traumatic experiences, memory and memories does sci-fi retrieve, re-elaborates and/or enhance?



Abstracts should not exceed 8,000 characters and must be sent by July 10, 2022, with a separate section indicating sources and a provisional bibliography.

The editors will contact the authors of the selected essays by July 31, 2022.

Final submissions are due by October 31, 2022 (maximum length 50,000 characters). Submissions should be sent to: info@bibliomanie.it



Please note that Bibliomanie accepts proposals for contributions for all the other sections of the journal, i.e.: "Notes and Reflections," "Readings and Reviews," "Translations, Unpublished and Rare," and "Didactica." Please contact the editorial board if interested: info@bibliomanie.it



—

(Italien)



Numero 54 – Dicembre 2022



Call for Papers



Sezione “Saggi e Studi”: FANTASCIENZA, FANTASTORIA



Il linguaggio della fantascienza è ormai diventato linguaggio comune utilizzato per raccontare il nostro presente, rileggere il nostro passato e immaginare il nostro futuro andando così ben oltre il canone letterario, oltre il genere, diventando modalità discorsiva adatta ad accogliere riflessioni in modo transdisciplinare. La rivista "Bibliomanie" (www.bibliomanie.it) si propone di riflettere su come forme e tropi della fantascienza abbiano contribuito a formare pensiero critico al di là del contesto letterario in cui hanno avuto origine, creando percorsi di ricerca originali e innovativi anche nel campo dell’indagine storiografica e semiotica.



"Bibliomanie", in linea con il suo approccio scientifico interdisciplinare, invita per il numero # 54 (Dicembre 2022), sezione “Saggi e Studi” contributi di taglio letterario, storico e semiotico dall’età moderna ai giorni nostri che affrontino uno dei seguenti temi:



- Vecchi e nuovi linguaggi (segni, codici, forme) del genere fantascientifico;

- Ibridi e mutazioni fantascientifiche: Sci-Fi, gotico, horror;

- Ucronie, mondi alternativi, fantastoria: società, politica, revisionismi, falsificazioni;

- Futurismo e futurismi alternativi: afrofuturismo, futurismo indigeno, eco-futurismo, retrofuturismo, silk/steam/cyberpunk, altri futurismi;

- Semiosfera: Cultura, immaginazione, fantascienza;

- Fantascienza, scienza, religione: intersezioni, ibridazioni, divulgazione, strumentalizzazione;

- Narrazione e tecnologia/narrazione della tecnologia;

- Scenari del futuro: utopie e distopie nella fantascienza;

- Fantascienza e scienza: come la fantascienza sviluppa e rielabora i progressi del mondo scientifico

- Fantascienza, trauma e temporalità: al di là della connaturata dimensione futuristica, quali tipi di cronologie, traumi, memoria e memorie vengono recuperati, rielaborati e/o valorizzati dalla fantascienza?



Le proposte di saggio non dovranno superare gli 8.000 caratteri e dovranno giungere, entro il 10 luglio 2022, indicando a parte fonti e bibliografia di riferimento. La redazione si metterà in contatto solo con gli autori selezionati entro il 31 luglio 2022. La consegna dei contributi è prevista per il 31 ottobre 2022 (lunghezza massima 50.000 caratteri). Le proposte vanno inviate a: info@bibliomanie.it



Si ricorda che Bibliomanie accetta proposte per contributi destinati alle altre sezioni della rivista: “Note e riflessioni”, “Letture e recensioni”, “Traduzioni, inediti e rari”, “Didactica”. Gli interessati possono contattare la redazione: info@bibliomanie.it