Ouverte à toutes les approches critiques, la Revue Bertrand accueille des articles qui proposent des analyses de Gaspard de la Nuit, qui explorent la richesse et la diversité des autres œuvres de l’écrivain (poèmes en vers, textes polémiques, prose narrative, théâtre, chansons, dessins, articles journalistiques, textes de circonstance, etc.) ou qui portent sur des textes et dessins perdus / non identifiés (en particulier dans la presse du XIXe siècle et dans les catalogues de vente).

Nous invitons les collectionneurs, chercheurs, traducteurs, illustrateurs, éditeurs critiques, écrivains, artistes, enseignants, lecteurs passionnés, à nous envoyer leurs propositions à l’adresse revuebertrand@gmail.com pour une participation au numéro 5 (printemps 2022) ou au numéro 6 (printemps 2023).

Il est également toujours possible de participer au numéro 4 qui est en préparation et qui paraîtra en 2021.

Contact : revuebertrand@gmail.com

Responsables : Jacques-Remi Dahan, Marion Pécher, Nathalie Ravonneaux.