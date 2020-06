LE TEMPS

Appel à contribution pour le numéro 27 d’Alkemie

Revue semestrielle de littérature et philosophie

Sait-on encore interroger le temps ? Surdéterminé, sur-thématisé, sur-théorisé, l’inflation du temps écrase et condamne au florilège : entre mémoire et projet, succession et simultanéité, instant et durée, progrès et décadence, irréversibilité et répétition…, comment ne pas ressasser Sénèque ou Augustin, Newton ou Einstein, Heidegger ou Bergson, Proust ou Freud… ? Comment ne pas réduire des pages éternelles à un catalogue de poncifs surannés ? Les pensées et représentations du temps sont déjà temporelles. Depuis le temps qu’on le rumine, comment ne pas acculer à l’ennui – paradoxale expérience d’un temps qui ne passe plus ? Après qu’il crée et avant qu’il ne tue, le temps exténue. Toujours, nous sommes déjà dans le temps. Pourtant, malgré son omniprésence, on n’en perçoit que les effets et les traces dans l’espace, sans le voir lui-même ; le temps échappe là où il nous emprisonne. Paradoxalement, l’outrance de ses œuvres et de ses outrages le dissimule. Face à la fausse évidence du temps, il en subsiste au contraire, à contretemps, la recherche de ses transgressions, de ses contre-évidences : eschatologie gnostique, uchronie littéraire, mais aussi inactuel de Nietzsche, anachronisme comme méthode d’histoire de l’art selon Didi-Huberman, peuples sans histoire relatés par Eliade, pathologies de la perception disloquée du temps selon Minkowski, délitement du temps et vacuité de l’attente sans événement déployées par Beckett, méditation de la chute du temps chez Cioran… Le temps n’en finit pas de finir et de définir notre finitude. Peut-être écrit-on encore et encore le temps moins pour le saisir et le retenir que pour tenter de lui échapper ? — Aurélien Demars

Le 27e numéro de la revue Alkemie, consacré au temps, sera ouvert à l’ensemble des approches en littérature, philosophie et sciences humaines.

Les propositions d’article, inédit et en langue française, sont à envoyer jusqu’au 1er décembre 2020. Les textes doivent être transmis au comité de rédaction, aux adresses info@revue-alkemie.com et mihaela_g_enache@yahoo.com (en format Word, 30 000 à 50 000 signes maximum, espaces comprises). Les normes de rédaction et autres indications aux auteurs sont précisées sur le site de la revue (http://www.revue-alkemie.com/_03-alkemie-publier.html).

Outre votre contribution, nous vous prions d’ajouter, d’une part, une courte présentation bio-bibliographique (400 signes environ) en français, et, d’autre part, votre titre, un résumé (300 signes environ) et cinq mots-clefs en anglais et en français.

Date limite : 1er décembre 2020.

Site de la revue Alkemie : http://www.revue-alkemie.com

Directrice : Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR

(mihaela_g_enache@yahoo.com)