Université de la Sarre, Sarrebruck

Rêver la montagne.

Les montagnes dans les représentations esthétiques du rêve entre symbolisme et espace vécu

24-25 juin 2021 – Université de la Sarre

Colloque international et interdisciplinaire interdisciplinaire organisé par Sophia Mehrbrey

en coopération avec le DFG-Graduiertenkolleg « Cultures européennes du rêve »

Dans la représentation littéraire et cinématographique, les montagnes, et surtout la haute montagne, deviennent à la fois des symboles nationaux et des lieux d’identité régionale. Mais, en tant qu’espace de vie et lieu d’expérience de soi, la montagne peut également jouer un rôle fondamental pour la formation de l’identité personnelle. Force est de constater que l’influence des montagnes sur l’expérience de soi se révèle surtout dans le subconscient : dans les rêves notamment, la montagne, dans sa forme concrète aussi bien que comme symbole, joue un rôle important. Cette conférence se propose ainsi d’examiner les différentes facettes et fonctions du ‹ rêve de montagne › dans la littérature et le cinéma.

D’une part, en référence aux approches classiques de l’interprétation des rêves en psychanalyse, il est important d’examiner le rôle que joue la montagne en tant qu’image symbolique dans divers contextes culturels. En ce qui concerne le subconscient humain, la montagne n’intéresse pas seulement comme sommet à escalader ou comme ligne démarcative à l’horizon, mais son intérieur, que ce soit sous forme de grottes naturelles ou sous forme de tunnels et mines creusés artificiellement, mérite également attention.

De manière générale, la question du rapport de l’individu à la montagne semble être d’une importance primordiale. La montagne joue-t-elle un rôle fondamentalement différent pour les ‹ montagnards indigènes ›, dont le monde est limité depuis des générations par les lignes rocheuses à l’horizon, que pour ceux qui, dans le cadre d’excursions en montagne, de voyages touristiques ou spirituels, visitent les montagnes dans une recherche de soi ou d’un sentiment de liberté ?

Enfin, d’un point de vue historique, il est intéressant d’analyser le lien entre la montagne et le traumatisme. Les récits sur les Alpes montrent comment, en périodes de guerre, les combats quotidiens et la rudesse des conditions topologiques s’entremêlent et potentialisent ainsi l’expérience traumatisante. En même temps, le rêve peut devenir le seul lieu de rencontre des migrants et refugiés avec leurs ancêtres ou le foyer perdu. Enfin, on peut aussi parler des expériences de mal d’altitude, marquées par des hallucinations, comme proche d’un phénomène onirique qui dépend particulièrement de la topologie des montagnes.

L’appel à propositions s’adresse aux chercheur/ses des domaines de l’histoire de l’art, du théâtre, du cinéma, des lettres, des études culturelles et des sciences des médias.

Veuillez envoyer votre proposition avant le 25 novembre 2020 sous forme d’un exposé de 3.000 caractères maximum en allemand, anglais ou français, accompagné d’un court CV sous forme de fichier Word à l’adresse suivante :

sophia.mehrbrey@uni-saarland.de