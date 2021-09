Retour sur Formes et politiques de la bande dessinée (1998) – Entretien avec Jan Baetens

Par Sébastien Conard, du9.org, septembre 2021.

"(...) il est important de souligner d’emblée que le monde de la bande dessinée a changé comme le monde lui-même, même si c’est de manière beaucoup moins dramatique, bien entendu. Dans le domaine francophone, ces mutations profondes ont été fort bien commentées et analysées par Thierry Groensteen, notamment dans deux de ses livres qui, avec une bonne dizaine d’années de distance, ont fait le point sur la situation et de l’art et du marché de la bande dessinée : Un objet culturel non identifié (Angoulême, éd. de l’An 2, 2006), puis La Bande dessinée au tournant (Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2017). Ce diptyque permet de mesurer la distance parcourue entre l’époque où la bande dessinée était toujours à la recherche de sa légitimité et celle où elle est parvenue à trouver sa place au sein — je ne dis pas au cœur — de la culture mainstream.

Quant au discours proprement universitaire, il a également beaucoup évolué. Il y a eu pour commencer l’influence des études culturelles, qui a forcé les spécialistes de la bande dessinée à se pencher plus étroitement sur les rapports entre bande dessinée et société (et partant de rompre avec un certain formalisme hérité des lectures sémiotiques et narratologiques qui avaient dominé les générations précédentes). Il y a eu aussi l’impact des réformes institutionnelles qui ont permis à l’enseignement de la bande dessinée de s’ouvrir à des aspects plus théoriques, jusqu’à brouiller la distinction entre « faire » et « analyser », notamment dans le cadre de la recherche-création. Enfin, dans les années 1990 les échanges internationaux étaient encore relativement modestes. Personne, je crois, n’aurait pu imaginer alors que le renouveau de la bande dessinée viendrait en premier lieu du monde anglo-saxon, à travers le roman graphique américain (Chris Ware, Daniel Clowes, Charles Burns, Seth et j’en passe)."

