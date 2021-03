Rome, Villa Médicis

Retour à la Villa : Hervé Guibert d'hier à aujourd'hui

Villa Médicis, 10 décembre 2021

À l'occasion du trentième anniversaire de la mort d'Hervé Guibert (27 décembre 1991), ce colloque international propose de revenir sur la figure de l'écrivain, photographe, cinéaste et journaliste qui fut pensionnaire à la Villa Médicis de 1987 à 1989.

Hervé Guibert, dont l'œuvre fait aujourd'hui encore l'objet de beaucoup d'attentions, tant dans le milieu universitaire que chez nombre de jeunes écrivains pour qui il reste une référence incontournable de la fin du XXe siècle, sera célébré tout au long de cette année (dossiers spéciaux dans la presse, documantaire sur Arte en mars, colloques).

Il s'agira plus précisement à cette occasion, d'interroger son œuvre et son héritage et de revenir à la passion de l'écrivain pour l'Italie : Role, l'île d'Elbe mis aussi Florence et Bagheria où il a pu admirer la Villa des monstres.

Les propositions de communication pourront ainsi s'organiser principalement autour de deux axes:

A) Ce qu'il reste d'Hervé Guibert : héritage et héritiers

B) Hervé Guibert et l'Italie : cadre romanesque, cadre cinématographique , cadre photographique, influences artistiques

Veuillez faire parvenir les propositions de communication en français ou en italien (300-400 mots) accompagnées d'une brève biobiliographie à Fabio Libasci, flibasci@unimore.it, et Arnaud Genon, arnaudgenon@hotmail.fr, avant le 1er juin 2021.

Responsables

Fabio Libasci et Arnaud Genon

Adresse

Rome, Villa Médicis, Viale delle trinità dei Monti 1