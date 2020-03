La Bibliothèque nationale de France continue de mettre à la disposition de tous la richesse de ses collections et la diversité de son offre numérique. Vous souhaitez travailler, apprendre, vous détendre ou jouer ? Des millions de ressources sont accessibles en ligne sur les différents sites de la BnF.

• Des milliers de livres en format EPub

Plusieurs milliers de livres sont téléchargeables au format EPub gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. Ce format est particulièrement adapté à la lecture sur support mobile (smartphones, liseuses, tablettes). Poésie, romans, essais, manuels de cuisine, ouvrages de sciences ou d’histoire - il y en a pour tous les publics et tous les goûts.

> Voir la liste de tous les livres disponibles en EPub dans Gallica

> Voir la liste des 150 livres EPub sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale

• Conférences en podcasts ou en vidéo

Les conférences de la BnF sont disponibles en podcasts et en vidéo. Philosophie, histoire, sciences politiques, suivre les cours de François Jullien, écouter Alan Lee, l'illustrateur de Tolkien ou entendre les voix mythiques du théâtre avec la série Entendre le théâtre qui explore en 7 épisodes l’évolution des sons et des voix qui ont marqué le théâtre français du 20e siècle.

> Retrouver les podcasts de la BnF sur Apple podcasts, Spotify, SoundCloud, Youtube

> Voir les conférences en vidéo

• Expositions virtuelles

La BnF propose une centaine d’expositions virtuelles classées en 6 galeries (Le livre et l’écrit, Écrivains et conteurs, Histoire des représentations, Arts et architecture, Photographie, Cartes, plans et globes). Une occasion de retrouver les déclinaisons web des grandes expositions de la BnF comme Paysages français, ou Les Nadar, une légende photographique.

> Visiter les expositions virtuelles de la BnF

• Des millions d’images en ligne

Plusieurs portails permettent de s’immerger dans les richesses du patrimoine de la BnF.

> Voir les sélections de Gallica

> Explorer la banque d’images

> Parcourir la galerie de médias

• De la musique à redécouvrir

BnF Collection sonore propose 45 000 albums en ligne, issus des microsillons édités entre 1949 à 1962, diffusés sur l’ensemble des plateformes musicales.

> Découvrir BnF Collection sonore

• RetroNews, un site dédié à la presse

Dans ce contexte de crise, la BnF choisit de rendre accessible gratuitement à tous l’intégralité de son site dédié à la presse, RetroNews. Toutes les ressources produites par les journalistes, chercheurs et universitaires sont consultables gratuitement et sans inscription préalable.Pour accéder aux fonctionnalités de recherche avancée, il suffit de créer un compte : vous obtiendrez un abonnement gratuit de 15 jours.



> Explorer RetroNews

• Des voyages avec Patrimoines partagés

La collection Patrimoines partagés réunit un ensemble de bibliothèques numériques constituées par la BnF.



Elle retrace la richesse des relations entretenues entre la France et le monde au fil des siècles et met en lumière l’histoire de France dans sa dimension globale.



> Découvrir la Collection

*

• Des dossiers pédagogiques

Classes, le site pédagogique de la BnF dédié à l’approfondissement des connaissances en histoire, littérature, arts, architecture et photographie, propose plus de 80 dossiers pédagogiques, d’Émile Zola à la Grande Guerre, de François Ier au Bonheur des Dames…



> Parcourir le portail Classes.bnf.fr

• Les Essentiels de la littérature

Pour parcourir les œuvres et les auteurs les plus marquants de la littérature française, du 18e au 19e siècle.

> Découvrir Les Essentiels de la littérature

• Sélections de Gallica pour les élèves

Des bancs de la maternelle au bac de français, de nombreuses ressources pédagogiques gratuites.

> Voir les sélections de Gallica

Des activités ludiques

Livres enrichis, images commentées et applis de lecture pour petits & grands.



> Créer sa bande dessinée avec l’appli BDnF

> Explorer le Royaume d’Istyald avec le premier jeu vidéo en ligne de la BnF

> Imaginer des monstres avec l’appli Fabricabrac

> Lire et écouter des histoires avec l’appli Gallicadabra

> Colorier avec Gallica

> Partir sur les traces d’Ulysse

> Incarner le roi Arthur

*

• Des bases de données et des livres électroniques

Les ressources électroniques restent accessibles à distance pour les détenteurs du Pass Recherche : une centaine de bases de données thématiques (presse, droit, sciences) et 100 000 livres électroniques.



> Ressources à distance pour les chercheurs

• Des outils d’aide à la recherche documentaire

Les portails spécialisés et de nombreuses bibliographies sont à disposition des chercheurs et des étudiants, notamment pour la préparation de l'agrégation et du CAPES en histoire, géographie, ou encore en philosophie.



> Tous les outils d’aide à la recherche

> Ouvrages de référence sur Gallica