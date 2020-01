« RÉSISTANCES »

Les étudiants du master Humanités et Industries Créatives (HIC), parcours Conception et rédaction éditoriales, de l’université de Paris Nanterre, lancent un appel à contributions, pour le numéro 6 de la revue Opus, sur le thème des « Résistances ».

Définir

Etymologiquement « résister » c’est s’opposer à une force physique et/ou morale, se défendre. L’acte de résister témoigne du refus de se soumettre à une censure, une injonction, un ordre ou un désordre, un milieu jugé contraignant, vexatoire, violent, qu’il soit individuel, moral, culturel, politique, économique, esthétique ou autres. La résistance à la tyrannie, à l'arbitraire, à l'injustice, à l'abus de pouvoir, au mensonge est, le plus souvent, jugé légitime mais les formes de résistance sont parfois contestées. On s’interrogera sur ce qu’est « l’esprit de résistance », l’énergie qui l’anime. Est-il celui défini par Albert Camus à propos de l’homme révolté : « un homme qui dit non. Mais (...) aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement » ? Dans quelle mesure l’acte de résistance associe la dimension métaphysique de la révolte à la construction d’un projet social et politique ?

Agir

Dans un monde globalisé, la résistance peut sembler inutile. Pourtant, les actes de résistance, individuels ou collectifs, locaux ou transnationaux sont de plus en plus nombreux et leurs conséquences de plus en plus importantes. Comment s’expriment-ils ? Dans quels contextes ? Comment s’organisent-ils ? Il ne s’agira pas simplement de mettre en lumière ces actes de résistance individuels, collectifs, mais d’en analyser les modes d’expressions, leurs effets dans des domaines aussi variés que l’histoire, l’écologie, l’économie, la langue, les usages... Il ne s’agit pas d’établir un répertoire actualisé des résistances mais de s’interroger sur les modalités et le sens d’actions emblématiques, symboliques d’une évolution socio-culturelle et politique. A partir des différents thèmes qui suscitent des résistances, passées ou contemporaines, on s’intéressera à l’évolution des modes de revendication dans le champ social et aux formes culturelles de leur expression.

Interpréter

Qu’est-ce que ces actions de résistances disent de ceux qui les conduisent et des sociétés dans lesquelles elles s’expriment ? Dans quelle mesure les résistances favorisent-elles l’émergence de nouveaux modes de vie et de pensée ? On a souvent évoqué la fin des idéologies. La multiplication des résistances en est-il la conséquence ? Quels rôles jouent les moyens de communication, notamment du numérique, d’internet, des réseaux sociaux, du nouveau journalisme, dans le développement de leurs actions (forme, contenu) et leur diffusion ? Peut-on considérer qu’ils contribuent à l’expansion ou à la dilution de leur signification ? Comment les pratiques artistiques en rendent-elles compte (documentaire, fiction, formes nouvelles d’intermédialité...) ? Quel est leur impact symbolique, politique ?

Les propositions de contribution (2000 signes environ), accompagnées d’une brève notice biographique, sont à envoyer par courriel avant le 15 mars 2020, à l’adresse suivante : pierre.hyppolite@parisnanterre.fr

Elles seront examinées par les étudiants du master Cored (Humanités et Industries Créatives) de l’université de Paris Nanterre. Les réponses seront transmises fin mars 2020.

Les articles, texte (15 000 – 25 000 signes) et images qui les accompagneront, devront être transmis avant le 30 juin 2019.

Le numéro 6 de la revue Opus sera édité, en mai 2021, par les Presses de l’Université de Paris Nanterre.