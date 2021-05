Résistance et protestation en Afrique Postcoloniale: représentation dans la langue et la littérature (Univ. de Maroua)

Résistance et protestation en Afrique Postcoloniale:

représentation dans la langue et la littérature.

Le langage de la résistance politique en contexte postcolonial :

Dire et faire la résistance et la contestation sociopolitique en Afrique postcoloniale

La langue et le discours sont au cœur de la médiation du pouvoir dans toute société. L’étude de ce fait social a été le catalyseur d’un essor scientifique qui a conduit au développement d'une approche sociale de la linguistique, appelée linguistique critique (CL), qui a reconnu les relations de pouvoir comme une question théorique centrale, et le discours ainsi que le texte comme sa principale unité d'analyse. Cette perspective dans l’appréhension du rôle et de la nature du langage et du discours a donné lieu au développement d'approches méthodologiques et théoriques telles que l'analyse du discours (AD) et l'analyse critique du discours (ACD), dans le domaine de la linguistique des textes. Dans cette optique, et selon Fairclough (1989), la langue est une forme de pratique sociale alors que «l’utilisation du langage est la forme la plus courante de comportement social». Le langage et le discours sont également au cœur de la théorie critique, car comme Hegel l’affirme, la critique n'est pas simplement un jugement négatif, mais est doté d’une fonction émancipatrice positive.

C'est dans ce cadre que ce projet de recherche cherche à explorer la fabrique des actes (verbaux et non-verbaux) de dissidence en Afrique postcoloniale. La dissidence, la protestation et la résistance ont été érigées en nouvelles formes d'expression de l'émancipation populaire dans les sociétés démocratiques. En effet, la résistance aux ordres oppressifs établis et à l'injustice sociale ont toujours caractérisé l'histoire de l'humanité : les opprimés n'ont jamais obtenu la liberté sans protestation, résistance et même batailles sanglantes.

Des études linguistiques critiques des actes verbaux de dissidence ont effleuré cette problématique sous le prisme du CDA. Hill (2018) a examiné le langage de la protestation ; elle considère la protestation comme l'expression de différents types de dissidence et comme une alternative à la guerre. D'autres travaux se sont penchés sur l'utilisation de la musique, de la littérature et d'autres médias dans les entreprises dissidentes du monde entier. Cependant, une approche multidisciplinaire de l'étude de l'acte verbal et non verbal de résistance n'a pas été entreprise sur l'Afrique dans une perspective postcoloniale. Ce volume vise à combler ce vide.

Compte tenu de la complexité des compréhensions et pratiques mondialisées de la citoyenneté et de l'engagement politique, il est nécessaire d'explorer comment les Africains participent en tant qu'activistes et citoyens émancipés dans une sphère publique dynamique. Ce volume cherche à explorer les actes verbaux et signés de résistance et de protestation dans le contexte postcolonial de l'Afrique sous différents angles et approches épistémologiques. Il explore la manière dont les connaissances et l'appel à l'action politique / social (rejet des dirigeants, résistance, dissidence) sont perçus, partagés et utilisés par l'individu et / ou les groupes sociaux en Afrique postcoloniale.

Les questions de recherche suivantes guident notre enquête :

Quels sont les signes et symboles linguistiques, corporels et graphiques utilisés par les activistes et contestataires dans la construction, la structuration et le maintien des mouvements de résistance en Afrique Postcoloniale ? En d'autres termes, comment les gens s'engagent-ils linguistiquement et sémiotiquement dans des processus de résistance ?

Quel modèle de discours est utilisé dans la mobilisation populaire de masse ?

• Comment les actes de dissidence sont-ils exprimés et représentés sur d'autres canaux comme la musique, la littérature, les médias, etc. ? Quel rôle joue la culture numérique ?

• Dans le contexte postcolonial, quels discours (points de vue) entourent les manifestations ? Ces opinions pourraient provenir des pros et des anti-protestations.

• Comment les régimes en place communiquent-ils leur gestion de crise lorsque la répression connait une issue violente et sanglante ?

• Quels discours et quelle représentation les régimes établis utilisent-ils pour appréhender et éviter les actes de protestation.

• Au niveau du discours, quelles sont les stratégies et outils discursifs, pragmatiques, multimodaux et rhétoriques utilisés ?

• L'Afrique postcoloniale est un environnement où la démocratie est encore naissante, comparée aux pays occidentaux où elle est en vigueur depuis des siècles. Y a-t-il des similitudes dans la manière dont la protestation est faite en Afrique postcoloniale par rapport aux démocraties occidentales ?

• Existe-t-il une forme d'indigénisation et de tropicalisation du langage dissident ?

• Comment les Africains expriment-ils leur conscience de leur rôle en tant que faiseurs de rois, et / ou source et récepteurs de l'action des élus ?

Dans approche multidisciplinaire, la communication iconique (Barker & Yazdani, 2000) pendant les protestations sera explorée sous une diversité de perspectives théoriques dont les perspectives fonctionnelles systemiques (O’Halloran 2004), approaches semiotiques (Kress et Van Leeuwen 2001) et théories de métaphore conceptuelle (Lakoff 1980, 1984; Kövecses, 2010, 2020).

Sur le plan thématique, les contributions peuvent explorer : le discours de la haine, le tribalisme, le discours de la sécession, le discours féministe, les droits humains, la démocratie, les revendications sociales et syndicales etc.

Sur le plan disciplinaire et épistémologique, on s’intéressera : au synopsis historiographique et sociologique, de la typologie des mouvements de protestation en contexte postcolonial, Analyse des discours et messages de protestation, Rhétorique de la protestation, Rhétorique de la résistance conservatrice, Pragmatique du discours, Sémiotique des graffitis de protestation, musique engagée à la protestation politique, Littérature de protestation et littérature engagée.

Nous acceptons les résumés individuels. Les soumissions doivent inclure le nom de l'auteur, l'affiliation, les coordonnées, le titre de l'article et le résumé ne dépassant pas 500 mots. Le résumé (en anglais ou en français) sera envoyé aux deux courriels suivants :

rostandngouo2000@yahoo.fr , alicehounda@gmail.com

Date limite de réception des résumés : 30 juin 2021

Retour : Le résumé sera évalué et les réponses seront envoyées dès qu'elles seront prêtes jusqu’au 05 juillet 2021.