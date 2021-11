Rester debout

Mai 2022

Chaque année, la Maison du Banquet et des générations accueille en résidence, pendant un mois, trois personnes autour d’un thème, pour leur permettre de créer dans les meilleures conditions, et de raisonner (résonner) ensemble.

Rester debout, contre vents et marées. Question d’équilibre, question de dignité. Résister. Un chemin d’existence. Un principe de création. La recherche, l’écriture, le cinéma et les arts plastiques motiveront des propositions de créations individuelles en dialogue les unes avec les autres le temps d’une résidence.

Voir le site de La Maison du Banquet…

Clôture de l’appel à projets : le 15 janvier 2022

Un jury se réunira début février pour sélectionner les personnes qui seront accueillies en résidence à Lagrasse.

La résidence aura lieu du 23 mai au 19 juin 2022

Le retour de résidence, durant 1 semaine, mi-octobre 2022.

Pour plus de renseignements :

Retrouvez l’appel à projets ci-contre et découvrez sur la page des résidences partagées les projets et créations des années précédentes.

Contactez-nous !

lamaisondubanquet@gmail.com

04 68 91 46 65

Ils soutiennent les résidences de la Maison du Banquet et des générations :

Le Département de l’Aude, la Région Occitanie, la DRAC Occitanie, Occitanie Livre et Lecture, la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois et la commune de Lagrasse.