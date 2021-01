Lausanne

Réseaux d’exil

2ème colloque du projet de recherche Exil:Trans

Université de Lausanne, 26-28 août 2021 (év. en ligne)

Le présent colloque s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche consacré aux traducteurs et traductrices en exil, mené depuis 2019 par une équipe de recherche internationale issue des Universités de Vienne, Mainz/Germersheim et Lausanne.

Il se propose de mettre en lumière les réseaux ayant permis (ou non) à des personnes poursuivies par le régime Nazi d’exercer une activité de traduction depuis leur exil. Il cherchera également ce faisant à mettre en évidence la traduction comme action s’inscrivant dans un contexte structuré. Ce contexte, saisi au sens large, englobe des personnes privées telles que les éditeurs, les critiques, ou les mécènes, mais aussi et surtout des acteurs collectifs comme les maisons d’édition, les revues, les organisations sociales et politiques, et les institutions, qui contribuent à former, tantôt conjointement, tantôt individuellement, un réseau dynamique, interactif et indépendant. Les réseaux revêtissent en effet une importance particulière pour l’étude de l’histoire de la traduction en exil, puisqu’ils influencent les processus de production et de réception des traductions de manière positive comme de manière négative : en l’absence des réseaux nécessaires, ce ne sont pas simplement les conditions de travail qui se trouvent modifiées, mais des trajectoires biographiques entières. A l’inverse, la constitution de nouveaux réseaux peut faire surgir les conditions propices à l’émergence d’une activité de traduction. Comment ces conditions de vie et de travail sous-jacentes à l’activité de traduction se manifestent-elles et dans quels réseaux s’inscrivent-elles ? Quel rôle leur revient dans les trajectoires biographiques et esthétiques des traducteurs et traductrices ?

Le colloque sera l’occasion de présenter quelques résultats issus du projet de recherche Exil:Trans (https://exiltrans.univie.ac.at/).

Toutes les propositions de présentation portant sur des institutions culturelles, universitaires ou politiques, sur des maisons d’édition et des revues, ou encore sur des acteurs individuels ayant joué un rôle de médiation ou d’accompagnement auprès de traducteurs et traductrices en exil durant la période du national-socialisme sont les bienvenues.

Durée des présentations : 30 minutes.

Langues du colloque : Allemand, français, anglais

Une publication de contributions choisies est prévue.

*

La participation au colloque n’est soumise à aucune taxe d’inscription. Les frais de déplacement et de séjour ne pourront faire l’objet d’une participation financière que dans des cas isolés et sur demande motivée.

Les propositions de communication (résumé de 1500 signes maximum et courte bio-bibliographie) sont à envoyer jusqu’au 20 mars 2021 à l’adresse translatio@unil.ch.