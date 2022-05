Université d'Oran et Université de Tlemcen

Appel à contributions pour un ouvrage collectif



Représentation des migrants dans la littérature francophone



Contemporaine et le cinéma : Réception et enjeux





La problématique de la migration constitue l’objet de réflexion de nombreux chercheurs eu égard à l’émergence du phénomène migratoire qui demeure d’actualité, ouvrant la voie à des réflexions dans divers champs disciplinaires. Empruntant des directions diverses, le phénomène migratoire, en expansion mondiale, n’est pas sans retentissements sur l’évolution des sociétés et les réalités culturelles. L’étude des migrations à travers le prisme des sciences sociales, des fictions, des médias, des arts et des sciences de l’éducation permet d’envisager la complexité des situations des migrants en tenant compte de l’impact sociopolitique sur les mouvements migratoires. Le migrant est en effet une figure dont la représentation est sous-tendue par des enjeux idéologiques, sociopolitiques et géostratégiques.

L’objet de cet appel à contribution est d’explorer les modes de production des systèmes de représentations des migrants/migrations et des altérités (soi par rapport à l’autre) prises entre langues, cultures, idéologies et mondialités, ainsi que les différentes médiations (en l’occurrence, littéraire et artistique) qui les diffusent. De même, il est question d’interroger les principes heuristiques qui permettent de donner sens à cette altérité ; de réfléchir sur ses particularités structurales et les conditions de production du discours sur les altérités migratoires contemporaines et l’impact des mondialités sur celles-ci. Prendre aussi toute la mesure de l’univers littéraire et artistique, aiderait à comprendre les changements et les accumulations qui sculptent de l’identité/altérité du migrant et de sa dimension représentative aujourd’hui.

Suite à la tenue d’un colloque international à l’IUT de Troyes, les 14-15 décembre 2021, intitulé : « Images et migrants en Méditerranée- Éducation, médias, médiation –» et qui s’inscrit dans le cadre d’un projet LAFEF (Langue Française et Expressions francophones » entre l’Université Oran 2 et l’Université de Reims Champagne-Ardenne et du Programme de recherche « Images, discours et mobilités en Méditerranée » (IDeM2), notre questionnement sera centré sur la manière dont la littérature et le cinéma, deux systèmes sémiotiques distincts représentent les migrants dans leur diversité ? quelles sont les différentes images véhiculées et quelles en sont les différentes réceptions devant la diversité des techniques et stratégies d’énonciation, des points de vue adoptés ainsi que les imaginaires déployés (lecteurs/spectateurs) ?

En partant du fait que la littérature et le cinéma sont au service de l’Histoire et de la Mémoire et représentent l’actualité de manière partielle tout en faisant œuvre de création, il serait intéressant de cerner les stratégies mises en œuvre dans les représentations de divers types de mobilité : flux migratoire, migration clandestine, diaspora, migrations féminines, migration pour des raisons économiques, professionnelles ou autres, d’apporter de nouvelles lectures sur les figures du migrant et tout ce qu’elles peuvent générer comme glissement sémantique au travers aussi de certains clichés et stéréotypes qui constituent souvent des critères d’identité et d’identification, d’appartenance ou d’exclusion (toutes formes de stigmatisation, relatives à la couleur de la peau, la confession, la race…) et d’appréhender l’intermédialité, les discours qui se croisent et s’affrontent sur les mobilités ainsi que leur circulation d’un langage à un autre, de l’écriture romanesque à l’écriture iconique et sonore. Seront exploités les différents implicites, les multiples réceptions et horizons d’attente, les effets de sens…



Quelques axes relatifs à la thématique :



Migration(s) et contexte socio-géopolitique à l’ère de la mondialisation ;

Migration clandestine et ses retentissements socio-politiques dans les pays d’accueil ;

Représentation(s) des femmes migrantes dans les supports littéraires et les adaptations cinématographiques

Construction des identités/altérités en situation migratoire : (racisme, xénophobie, discrimination) ;

Les stratégies de mise en réseau et des modes de diffusion de discours et de représentations sociales des migrants (préjugés, images, clichés, stéréotypes) ;

Le phénomène migratoire et ses représentations dans le contexte cinématographique ;

Représentations des migrants et migrations dans l’imaginaire littéraire.

Sur le plan méthodologique, seront privilégiées les approches suivantes : approches textuelles, esthétique de la réception, sémiologie du texte et de l’image, analyse de discours.



Bibliographie :



- ALBERT, Christiane (2016), L’immigration dans le roman francophone contemporain, Paris : Karthala.



- AMELLAL, Karim (2005), Discriminez-moi, Paris : Flammarion.



- BONN, Charles (1995), Littératures de l’immigration, Paris : L’Harmattan.



- CLERC Jeanne-Marie, CARCAUD-MARCAIRE Monique (2004), L'adaptation cinématographique et littéraire, Paris : Klincksieck.



- DJAÏDANI, Rachid (2007), Viscéral, Paris : Seuil.



- ECO Umberto, (1985), Lector in Fabula, Paris : Grasset.



- EL BACHIR Hanane et LABORDERIE Pascal (dir.), 2020. Images et réceptions croisées entre l’Algérie et la France, ESBC.



Accès : https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/imagescroisees/.



- EL BACHIR Hanane et LABORDERIE Pascal (dir.), Images, coopération et échanges interculturels en Méditerranée, Communication, technologies et développement, n° 7, 2019, mis en ligne juin 2019.



Accès : https://journals.openedition.org/ctd/1321 ?lang =en ;DOI : https://doi.org/10.4000/ctd.1321. DOI : 10.4000/ctd.1321



- ESQUENAZI, J-Pierre, (2007). Sociologie des œuvres. De la production à l’interprétation, A. Colin.



- GARDIES. A (2003), Le récit filmique, coll Contours littéraires, Paris : Hachette.



- HARGREAVES, Alec G, (1995), La littérature issue de l’immigration maghrébine en France : une littérature ‘mineure’ ? Université de Loughborough, Angleterre.



- JAUSS HANS Robert, (1990) : Pour une esthétique de la réception, Paris : Gallimard.



- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, (1986). L'implicite, Paris : Armand Colin.



- KERBRAT-ORECCHIONI C., (1984), La Connotation, Lyon, PUL.



- SCHNEIDER Anne, (2013). La littérature de jeunesse migrante. Récits d’immigration de l’Algérie à la France, Paris : L’Harmattan.



- LACHKAR. A., dir., (2014), Langues, cultures et médias en Méditerranée, Paris : L’Harmattan.



- ODIN Roger, (1990), Cinéma et production de sens, Paris : Armand Colin.



- RAZANE, Mohamed (2007), Dit violent, Paris : Gallimard.



- SARI M. Latifa (2016), Le manuel scolaire algérien entre dépréciation et valorisation du migrant, ouvrage collectif sous la direction de Bruno Maurer, Migrants et migrations dans les manuels scolaires en Méditerranée, Paris : L’Harmattan.



- SARI M., Latifa (2017), L’image de l’Autre ou l’altérité entre inclusion et exclusion, Articles réunis sous la direction de Aicha Kahtrada, Le stéréotype : fabrique de l’identité ?, in Revue Traits-d’Union, n°7, Paris, Sorbonne Nouvelle.



- SARI M. Latifa, (2021), Discours, espaces et médiations face à la mondialité, (ouvrage collectif), Alger : Hibr.



- VIEILLARD-BARON Hervé, (2011), Les banlieues. Des singularités françaises aux réalités mondiales. Paris : Hachette.



- VITALI, Ilaria, dir. (2011), Intrangers (I). Post-migration et nouvelles frontières de la littérature beur. Louvain-la-Neuve, Paris : L’Harmattan.



- WACQUANT Loïc, (1999), Les prisons de la misère, Paris : Raisons d’agir.

*

Comité scientifique



EL BACHIR Hanane (Univ. Oran 2)



SARI M. Latifa (Univ. Tlemcen)



TROVATO Loredana (Univ.Trieste/Italie)



LABORDERIE Pascal (Univ. Reims Champagne-Ardenne)



SAYAD Abdelkader (Univ. Mostaganem)



BELMEKKI Belkacem (Univ Oran2)



MIMOUNI MESLEM Leila Dounia (Univ.Oran2)



El BACHIR Amel (Univ.Oran2)



Guglielmo Scafirimuto (Univ. Sorbonne nouvelle - Paris 3).

*



Modalités et date de soumission



Les propositions d’article (en français) accompagnées d’un résumé de 300 mots (titre, axe choisi, 5 mots clés, bibliographie) et d’une brève notice bio-bibliographique, doivent être envoyées aux adresses suivantes :



hananeelbachir@yahoo.fr et medialangues2019@gmail.com avant le 15 juin 2022.



Dates importantes :



Diffusion de l’appel à contribution 5 mai 2022 ;



Date limite d’envoi des propositions 15 juin 2022 ;



Publication des articles : décembre 2022.



Coordinatrices de l’ouvrage collectif :

Pre. Hanane EL BACHIR, Université Oran 2 et Pre. Latifa SARI M., Université de Tlemcen.