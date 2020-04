Replay, une websérie sur Arte qui réinterprète en plan séquence les scènes les plus marquantes des plus grands classiques du Théâtre français

"Replay" est une collection de 8 films de 8 minutes qui réinterprètent en plan séquence les scènes les plus marquantes des plus grands classiques du Théâtre français.

Chaque œuvre est adaptée dans un univers contemporain en faisant le focus sur une scène célèbre de manière à révéler l’intemporalité et la force du texte original. Réalisation : Matthias Castegnaro.

Signalé par ActuaLitte.com :

"Dès le mercredi 15 avril, arte.tv diffuse la websérie Replay, une collection de huit films courts qui réinterprètent en plan séquence des scènes emblématiques du théâtre français, comme autant de variations sur l’amour. Avec, au casting, Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge ou encore Christa Theret…

Chaque film est une immersion au cœur de ces textes intemporels, parfois méconnus ou oubliés. Ancrée dans un univers résolument contemporain, chaque scène est adaptée dans des décors quotidiens, parfois surprenants, qui révèlent la modernité et l’intemporalité des textes. […]

8 épisodes de 8 minutes, coproduits par Arte France et La Blogothèque.



Épisode 1 :

Le Jeu de l’amour et du hasard

De Pierre de Marivaux (1730)

Acte I, scène 1

Avec Sara Forestier, India Hair



Épisode 2 :

Médée

De Pierre Corneille (1635)

Acte III, scène 3

Avec Lou de Laâge, Gaël Kamilindi (de la Comédie française)



Épisode 3 :

L’hôtel du libre échange

De Georges Feydeau (1894)

Acte I, scènes 7 et 8

Avec Laurent Natrella (de la Comédie française), Camille Japy, Jina Djemba, Benoît Blanc



Épisode 4 :

Cyrano de Bergerac

D'Edmond Rostand (1897)

Acte III, scène 7

Avec Romane Bohringer, Ariane Mourier, Guillaume Labbé



Épisode 5 :

Le mariage de Victorine

De George Sand (1851)

Acte II, scènes 3, 4 et 5

Avec Margaux Chatelier ; Johann Dionnet, Aurélien Recoing, Sylvain Tempier



Épisode 6 :

Brutus

De Catherine Bernard (1690)

Acte III, scène 1

Avec Sabrina Ouazani, Sandor Funtek



Épisode 7 :

Dom Juan

De Molière (1665)

Acte II, scène 5, 6 et 7

Avec Nassim Si Ahmed, Christopher Bayemi, Marion Seclin, Leslie Medina



Épisode 8 :

Arrie et Pétus

De Marie-Anne Barbier (1702)

Acte I, scène 4

Avec Christa Théret, David Salles

Accèder à la rubrique sur le site d'Arte…