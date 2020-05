Renaud Bret-Vitoz, Elise Van Haesebroeck, Nathalie Vincent-Arnaud (dir.),

Danse et dionysiaque. Histoire, héritages, métamorphoses,

Éditions Universitaires de Dijon, collection "Sociétés", 2020.

EAN13 : 9782364413658.

L’ouvrage Danse et Dionysiaque est issu de la collaboration de chercheurs d’horizons variés (littératures étrangères, anciennes et comparées, histoire du théâtre, arts de la scène, musicologie, danse et études de genre). La perspective interdisciplinaire adoptée est au service d’une vision englobante de la danse (de l’Antiquité à nos jours en passant par l’époque moderne). Le dionysiaque renvoie aux notions de délire, d’enthousiasme, mais aussi à la notion d’inspiration recherchée à la fois dans l’universalité du mythe grec et dans la représentation de la violence. Il interroge aussi le sacré, le primal, le rituel – en privilégiant les problématiques de la libération et de la rupture. Il constitue le fondement philosophique toujours en devenir d’une danse envisagée dans ses dimensions esthétique et spirituelle comme dans son universalité.

L’ouvrage questionne les valeurs projetées sur le dionysiaque et leur potentialité créatrice de l’Antiquité à nos jours, à travers l’étude d’œuvres chorégraphiques, théâtrales, musicales, opératiques et cinématographiques, tout en réévaluant la place des héritages dionysiaques dans l’histoire de la danse et des arts scéniques. Danse et dionysiaque sont ici le ferment d’interrogations portant, d’une manière générale, sur l’art et sur la capacité de ce dernier à représenter la société qui l’engendre et à nourrir en retour son imaginaire.

Voir le livre (disponible au format numérique) sur le site de l'éditeur…