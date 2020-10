Rémy Poignault, Hélène Vial (dir.), Présences ovidiennes

Caesarodunum-Présence de l'Antiquité LII-LIII bis,

Centre de recherches André Piganiol-Présence de l'Antiquité, 2020,

EAN: 9782900479230 — 545 p., ill.: 70€

Sommaire

Rémy Poignault, Hélène Vial : Ovidius in aeternum ?

Gianpiero Rosati, Ovidio, il poeta antico della modernità.

I. De la traduction à la création

A) Traduire Ovide aujourd’hui

-Isabelle Jouteur, Traduire les Héroïdes d’Ovide aujourd’hui : poésie des lettres d’amour - Jean-Luc Lévrier, Dans l’atelier du traducteur. Traduire Ovide aujourd’hui : l’exemple des Tristia, III, 3, 73-76...................................................

B) Traduire, réécrire, réinventer

- Stefania Cerrito, La métamorphose et son exégèse dans les rédactions brugeoises de l’Ovide moralisé en prose

- Hélène Casanova-Robin, Interpretatio nominis, d’Ovide à Giovanni Pontano

- Claire Paulian, La traduction des Métamorphoses par A. Golding chez G. Josipovici : lecture post-coloniale d’une traduction fondatrice.

C) Citer, commenter, critiquer

- Gianmarco Bianchini et Gian Luca Gregori, La réception épigraphique d’Ovide à Pompéi : CIL, IV 1595 = CLE 927

- Frank Coulson, The Figure of Medea in the Vulgate Commentary

- Simone Gibertini, Les traces d’un lecteur ovidien inconnu du xve siècle dans les marges du Codex Traguriensis (Paris, B. N. F., Latin 7989).

II. Réceptions littéraires de l’œuvre ovidienne

A) L’Antiquité classique

- Giovanni Zago, Echi di Ovidio nelle favole di Fedro

- Francesca Econimo, L’Ipsipile di Stazio e la rilettura di Ov. Her. 6 : un gioco di triangolazione

- Eleonora Tola, Le bois de Némée chez Stace au miroir d’Ovide : aspects stylistiques d’une réécriture à plusieurs strates

- Giuseppe Russo, Ovide chez Martial, entre poésie érotique et polémique littéraire.

B) L’Antiquité tardive

- Marco Onorato, La parola e il silenzio. Echi dell’ultimo Ovidio in un dittico paratestuale sidoniano

- Luciana Furbetta, Les multiples formes de la mémoire d’Ovide en Gaule du ve au vie siècle : enquête sur la présence et l’exploitation du modèle ovidien

- Giampiero Scafoglio, La présence d’Ovide dans la poésie d’Ausone

- Jacques Elfassi, Ovide chez Isidore de Séville.

C) Présence d’Ovide du XVIIe siècle à nos jours

- Maurizio Busca, La constitution d’un répertoire de sujets « ovidiens » dans la tragédie française de la Renaissance au xviie siècle

- Daniel-Henri Pageaux, Un journal apocryphe d’Ovide : Dieu est né en exil, roman de Vintila Horia

- Franck Collin, Ovide réinvesti par Pascal Quignard : une poématique engagée dans le devenir

- Baptiste Rabski, Polémiques sur le praeceptor amoris : la réception française d’Ovide à travers la question de la représentation des femmes. Féminismes, libertinage et séduction à la française.

D) Le destin littéraire de grandes figures ovidiennes au fil des siècles

- Cristina Noacco, L’amour, la mûre et la mort. Résurgences littéraires du mythe de Pyrame et Thisbé (xiie-xviie siècles)

- Alessandra Romeo, Le parole di Euridice : echi antichi e moderni di un motivo del mito orfico.

III. Ovide dans les arts figurés

- Annie Regond, Présences ovidiennes dans les châteaux d’Auvergne

- Stefano Grazzini, La « Gigantomachie » d’Ovide dans les exégèses et dans les productions artistiques au Moyen Âge et à la Renaissance

- Séverine Clément-Tarantino, Les cabinets de Bailleul ornés de scènes mythologiques ou le triomphe d’Ovide.

Résumés

Index

*

BON DE COMMANDE à renvoyer au Centre A. Piganiol – Présence de l’Antiquité, 2, rue Abbé Girard

F-63 300 CLERMONT-FERRAND remy.poignault1@orange.fr

Je soussigné,

NOM et prénom ………………………………………………..

Ou INSTITUTION

Adresse …………………………………………………………

vous prie de noter ma commande pour … exemplaire(s) de

Caesarodunum LII-LIII bis, 2020, Présences ovidiennes

ISBN : 978-2-900479-23-0, 545 p., ill. et de me le(s) faire parvenir.

Ci-joint la somme de … x 70 € + 8, 95 € pour frais de port en chèque bancaire, chèque postal (CCP 2393 10 D Nantes) ou virement international libellé au nom du Centre de recherches A. Piganiol-Présence de l’Antiquité.