RELIEF - Revue électronique de littérature française, , 2020.

Appel à contributions : (Re)Traduire les classiques français

Éditeurs : Marc Smeets et Maaike Koffeman

Les traductions vieillissent-elles ? Ou est-ce, comme l’écrit Henri Meschonnic, plutôt la pensée du langage qui vieillit ? Et quel est le rôle que joue l’éditeur dans l’édition / la réédition d’un classique ? Ce numéro de la revue RELIEF sera consacré à la (re)traduction des œuvres classiques françaises dans différentes langues, avec une attention particulière pour le néerlandais, l’allemand et l’anglais.

Possédant une valeur culturelle et symbolique importante, le texte classique semble constituer une source éditoriale et commerciale sûre. De ce fait, il donne souvent lieu à de multiples rééditions et retraductions, qui se présentent – bon gré mal gré – comme étant « meilleures » que leurs prédécesseurs (du point de vue de l’innovation et du modèle dominant, s’entend). Considérer la retraduction comme une réponse au vieillissement textuel, Yves Gambier (2011) l’a bien souligné, serait une perspective beaucoup trop simpliste.

Dans ce numéro de RELIEF, nous aimerions présenter une vision plus nuancée sur la (re)traduction des classiques français. Nous invitons les auteurs à proposer des articles qui – plutôt que d’analyser les (re)traductions d’un point de vue purement textuel – prennent en compte le contexte culturel, économique et institutionnel dans lesquels elles évoluent. Les angles d’approche à considérer comprennent :

La position du traducteur dans le champ littéraire ;

Le rôle des médiateurs culturels dans la réalisation des traductions ;

Les structures institutionnelles qui soutiennent la publication de traductions ;

L’évolution du marché du livre et les attentes du public ;

Les stratégies éditoriales et économiques des maisons d’édition ;

La réception des traductions.

*

Date limite pour l’envoi des propositions : le 1er décembre 2020.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (environ 6000 mots) avant le 1er février 2021.

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique, à

revuerelief@gmail.com.

*

RELIEF est une revue internationale évaluée par les pairs qui s'adresse à des chercheurs ainsi qu’à d’autres lecteurs intéressés dans le domaine de la littérature et la culture françaises du moyen âge jusqu'à nos jours. RELIEF paraît deux fois par an. Les numéros sont d’ordinaire organisés par thème, mais dans chaque numéro un certain espace est réservé aux contributions diverses et aux comptes rendus. RELIEF veut rejoindre l’actualité littéraire et culturelle d’aujourd’hui autant pour la création que pour la réflexion critique tout en se retournant régulièrement vers les richesses du passé et leur réception. Nous revendiquons notamment une ouverture transculturelle et une attention particulière aux genres marginaux comme aux créations à redécouvrir.

Pour plus d’infos : www.revue-relief.org.