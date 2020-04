RELIEF, Revue électronique de littérature française

Appel à contributions : « Sociologie de la médiation littéraire »

Éditeurs : Maaike Koffeman & Olivier Sécardin

L’équipe de rédaction de RELIEF vous invite à proposer des articles pour un numéro spécial sur la sociologie de la médiation littéraire, qui paraîtra en décembre 2020.

Du grenier des frères Goncourt aux manifestations virtuelles autour du livre, ce numéro de RELIEF sera consacré à la sociologie de la médiation littéraire. Nous vous invitons à proposer des contributions sur les divers acteurs, instances et institutions qui assument un rôle de médiation entre l’auteur et son public, que ce soit à travers des lieux de sociabilité et d’échange plus ou moins institutionnalisés (salons, festivals, foires littéraires, ateliers d’écriture) ou en ligne, en profitant des plateformes numériques (YouTube, réseaux sociaux, forums de critique littéraire, etc.) et des nouveaux médias tels que le podcast ou le livre numérique.

La réflexion sur les enjeux de la médiation permettra d’être attentif à la fois aux nouvelles formes de promotion développées par l’industrie du livre et aux politiques culturelles en faveur de la lecture et des auteurs, enfin aux nouveaux rôles des intermédiaires culturels dans la reconnaissance et la légitimation des œuvres et des auteurs. Les articles s’inscriront dans le champ de la sociologie de la littérature et pourront envisager spécifiquement des niveaux économiques, sociaux, politiques et culturels. Les articles pourront prendre comme point de départ un acteur spécifique dans le champ littéraire (auteur, critique, éditeur, agent littéraire, libraire, etc.) ou se pencher sur un sujet plus général tel que l’emploi d’un certain genre ou médium.

À travers une série d’études de cas, nous espérons voir ainsi émerger une réflexion à la fois historique et théorique sur les évolutions des médiations littéraires et sur les nouveaux rôles et postures de l’auteur dans un champ littéraire bouleversé par la révolution numérique.

Ce numéro de RELIEF accueillera des articles critiques en français ou en anglais dans une ou plusieurs des perspectives mentionnées. Les contributeurs ne sont pas obligés de se pencher uniquement sur des cas francophones ; les propositions basées sur une approche transnationale ou comparatiste seront particulièrement appréciés.

Date limite pour l’envoi des propositions : le 1er juin 2020.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (environ 6000 mots) avant le 1er septembre 2020.

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique, à

revuerelief@gmail.com.

RELIEF est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs dans le domaine des littératures de langue française. RELIEF paraît deux fois par an. Les numéros sont organisés par thème, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus et notes de lecture.

Pour plus d’infos : www.revue-relief.org.