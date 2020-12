RELIEF 14.2 : "Sociologie de la médiation littéraire"

Édité par Maaike Koffeman et Olivier Sécardin

Dans ce dossier thématique de RELIEF, une dizaine de chercheurs présentent des études de cas qui démontrent et analysent la dynamique des rapports entre auteurs, acteurs, institutions et lec­teurs. Tout en reconnaissant l’importance des médiateurs traditionnels et des lieux de socia­bi­lité et d’échange plus ou moins institutionnalisés, ce numéro explore également les nouvelles formes et discours de médiation littéraire qui sont en train d’émerger en ligne, notamment en ce temps de confinement et de distanciation sociale. Pour clore ce dossier thématique, nous proposons deux interviews consacrés aux coulisses de deux instances de médiation littéraire au sein du champ littéraire de la Belgique francophone.



TABLE DES MATIÈRES

Articles

Maaike Koffeman et Olivier Sécardin, Introduction : Pour une généalogie sociocritique de la médiation littéraire

Barbara Dimopoulou, Le catalogue des Éditions Allia à la lumière de la notion borgésienne de « Bibliothèque »

Corinne Abensour et David Galand, La médiation éditoriale de la poésie : le cas de la collection « Poésie » chez Gallimard

Barbara Bellini, Les conditions du succès. La médiation éditoriale d’Emmanuel Carrère en France

Marys Renné Hertiman, La valorisation du travail des femmes dans la bande dessinée : entre médiation, remédiation et mobilisation

Eve Rouxel, Bilinguisme scolaire et médiation littéraire dans les salons et festivals du livre jeunesse : le cas de la littérature de jeunesse en langue bretonne

Justine Huppe, « Faire cailler l'annexion l'annexion de la recherche-création à l'économie libérale » : hypothèses théoriques sur les masters universitaires en écriture créative

Laurianne Perzo, L’atelier d’écriture théâtrale comme pratique de médiation entre création littéraire et phénomène social : quand le fait littéraire émerge du fait social

Anne-Claire Marpeau, YouTube, un nouvel acteur pédagogique pour la littérature ?

Marie-Clémence Régnier, Un Texte Un jour : applications littéraires et blog dédiés en faveur de la médiation des classiques

Charlène Clonts, Médiations poétiques à l’ère du confinement : quelques exemples belges et français



Entretiens

Jan Baetens, « Espace Nord », une collection de littérature belge de langue française : Entretien avec Tanguy Habrand

Camille Van Vyve, L’exposition littéraire comme constellation. Entretien avec Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature)



Comptes rendus

Sjef Houppermans, Mark Lapprand, Pourquoi l’Oulipo ?

Manet van Montfrans, Nicolaas van der Toorn, Le Jeu de l’ambiguïté et du mot. Ambiguïté intentionnelle et Jeu de mots chez Apollinaire, Prévert, Tournier et Beckett

*

