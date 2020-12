[FR/ENG]

Regards - revue des arts du spectacle, Université Saint-Joseph de Beyrouth, 2020.

À la recherche des archives perdues du cinéma arabe

Le dossier thématique du numéro 26 de la revue Regards – revue des arts du spectacle (Université Saint-Joseph de Beyrouth) abordera la manière dont la perception des cinémas arabes pourrait être modifiée si le problème des archives perdues des cinématographies arabes était soulevé. Des films libanais réalisés avant 1975 aux cinémas d’Iraq, du Yémen, de Palestine, du Soudan ou d’ailleurs, il y a plusieurs causes qui ont mené à la perte des films et de leurs traces dans l’Histoire : les causes environnementales et structurelles ; le manque d’investissement dans des moyens appropriés de stockage, de préservation et de maintenance ; les films perdus à cause de la censure ou des ravages des conflits régionaux ou du temps ; les films passés de mode ou qui n’ont plus trouvé de circuits de distribution, ou qui n’ont pu être distribué que de manière éphémère sur des chaînes de télévision ou des plateformes désormais disparues. Alors que, comme le note Jacques Derrida, l’archive sert les structures de pouvoir et joue un rôle de contrôle, elle renvoie également à un espace – parfois digital – où la matière du passé est recueillie et sauvée. Pourtant, malgré, et en prenant compte de, ces limitations structurelles au croisement du pouvoir et du savoir, les archives demeurent essentielles pour la recherche et toute tentative de développer des reconstructions complexes du passé. La rareté officielle ou officieuse d’archives du film bien entretenues à travers le monde arabe met à l’épreuve toute disposition à comprendre le passé cinématographique des pays concernés.

La revue Regards sollicite des articles traitant du défi d’écrire l’histoire du cinéma parfois sans les films eux-mêmes, et souvent sans archives. En partant de recherches déjà initiées sur la question par des chercheurs comme Nadia Field (Uplift Cinema, Duke University Press, 2015), les contributeurs sont invités à soumettre des articles relevant des axes suivants (liste non-exhaustive) :

Archiver l’histoire du cinéma des pays du Moyen-Orient arabe

Archives officielles et officieuses

Etudier le cinéma sans films

Les archives et le processus de digitalisation

Histoires et « géographies » de l’expérience spectatorielle

Histoires de la découverte des films en dehors des salles de cinéma

L’écriture d’histoires alternatives du cinéma : la presse populaire durant les premières décennies des cinématographies arabes

Qu’est-ce qu’un cinéma mineur ?

Les genres oubliés des cinémas arabes

Modalités de soumission

Les chercheurs désireux de soumettre un abstract (en français, anglais ou arabe) sont invités à l’envoyer à l’adresse suivante : regards@usj.edu.lb, avant le vendredi 15 janvier 2021

Le message doit comporter :

Le résumé (abstract) de l’article (approx. 500 mots).

Les Mots-clés.

Une notice bio-bibliographique (approx. 100 mots).

Les abstracts seront examinés par le comité de rédaction, et les auteurs recevront une réponse avant le 30 janvier 2021.

Comité scientifique

Hamid Aidouni, PR (Université Abdelmalek Essaadi, Maroc)

Karl Akiki, MCF (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Riccardo Bocco, PR (Graduate Institute of International and Development Studies Genève, IHEID, Suisse)

Fabien Boully, MCF (Université Paris Nanterre, France)

André Habib, PR (Université de Montréal, Canada)

Dalia Mostafa, MCF (University of Manchester, Angleterre)

José Moure, PR (Université Paris Panthéon Sorbonne – Paris 1, France)

Jacqueline Nacache, PR (Université de Paris, France)

Ghada Sayegh, MCF (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Kirsten Scheid, Associate PR (American University of Beirut, Liban)

Rédacteur en chef : Joseph Korkmaz, PR (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Directeur du dossier thématique : Ghenwa Hayek, Associate PR (University of Chicago, Etats-Unis)

[ENG]

Locating the Lost Archive of Arab Cinema

This special issue asks how our histories of Arab cinema might change if we tackle the problem of Arab cinema’s lost archive(s). From most of the films made in Lebanon prior to 1975 to the cinemas of Iraq, Yemen, Palestine, Sudan, and elsewhere, there are many reasons why films and their histories may have been lost to current memory. From structural and environmental issues and the lack of investment in proper storage facilities and maintenance, to films lost to censorship and forgotten in the ravages of conflicts and time as they fell out of fashion or did not find distribution circuits; or, indeed, found them only on ephemeral channels, like now-defunct TV stations or fleetingly-lived digital sites. While, as Jacques Derrida wrote, the archive conveys both structures of power and gatekeeping, it also gestures to a space – perhaps online – where the materials of the past are collected. Yet, despite and with awareness of these structural limitations at the intersections of power and knowledge, archives remain crucial to our ability to research and develop sophisticated narratives of the past. A dearth of official and unofficial well-maintained film archives across the Arab world compounds our ability to understand the cinematic past.

The October 2021 special issue of Regards - Revue des arts du spectacle (Université Saint-Joseph de Beyrouth) solicits articles on the problematics of writing cinema history sometimes without the films themselves, and often without archives. Building on scholarship by film scholars like Allyson Nadia Field (Uplift Cinema, Duke University Press, 2015), contributors are invited to submit scholarly pieces on topics that include, but are not limited to:

Archiving film history in the Arab Middle East

Formal and Informal Archives

Studying cinema without films

Digitization and the archive

Histories and geographies of cinemas and cinema-going

Histories of film-watching outside of cinemas

Writing alternate film histories: The popular press and Arab cinema in its early decades

What is a minor cinema?

The forgotten genres of Arab cinema

Submission guidelines

Authors wishing to submit an abstract (in French, English or Arabic) are invited to send it to the following address:

regards@usj.edu.lb. Before January 15, 2021.

Authors should provide the following information:

An abstract of the article (approx. 500 words).

Keywords.

A mini bio-bibliography (approx. 100 words).

The abstracts will be examined by the editorial committee, and the authors will receive an answer before January 30, 2021.

Scientific Committee

Hamid Aidouni, PR (Université Abdelmalek Essaadi, Maroc)

Karl Akiki, MCF (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Riccardo Bocco, PR (Graduate Institute of International and Development Studies Genève, IHEID, Suisse)

Fabien Boully, MCF (Université Paris Nanterre, France)

André Habib, PR (Université de Montréal, Canada)

Dalia Mostafa, MCF (University of Manchester, Angleterre)

José Moure, PR (Université Paris Panthéon Sorbonne – Paris 1, France)

Jacqueline Nacache, PR (Université de Paris, France)

Ghada Sayegh, MCF (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Kirsten Scheid, Associate PR (American University of Beirut, Liban)

Editor-in-chief: Joseph Korkmaz, PR (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Edition editor: Ghenwa Hayek, Associate PR (University of Chicago, Etats-Unis)