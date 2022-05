Lyon

Réforme, Humanisme, Renaissance (RHR) publiera en juin 2023 son prochain numéro de varia. Les articles peuvent être adressés avant le 1er octobre 2022 à la rédaction aux adresses suivantes : florence.bistagne@orange.fr, claire.placial@univ-lorraine.fr



La revue RHR accueille des articles et des travaux pluridisciplinaires sur la Renaissance française et européenne, dans le domaine de la littérature, des arts, des langues, des cultures, de l'histoire, des sciences et des savoirs. Éditée par l'association d’études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme (www.rhr16.fr ), elle bénéficie d'une diffusion papier et d'une diffusion électronique via le portail CAIRN: https://www.cairn.info/revue-reforme-humanisme-renaissance.htm.



Les articles proposés, en langue française, seront soumis à une double expertise anonyme. Les contributeurs sont invités à observer les normes de présentation ci-jointes.

Pour plus d'information, consultez le site de l'Association RHR: http://www.rhr16.fr/revue

ou contactez les responsables de la revue, Florence Bistagne (florence.bistagne@orange.fr) et Claire Placial (claire.placial@univ-lorraine.fr)