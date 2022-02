Le département de Littérature Générale et Comparée de la Sorbonne-Nouvelle recrute des interrogateurs et interrogatrices pour assurer des « colles » dans le cadre de la préparation à l’agrégation externe et interne (épreuve orale de littérature comparée).



Les candidates et candidats doivent



-être agrégées



- être inscrit.e en doctorat pendant l'année 2021-2022 et ne pas avoir soutenu leurs thèses avant la fin du 2nd semestre (23 avril 2022) ;



OU



- avoir un emploi principal et obtenir une autorisation de cumul de la part de leur employeur principal.



Les colles ont lieu de la fin du mois de mars jusqu’au début du mois de juillet ; les interrogateurs et interrogatrices peuvent regrouper leurs interventions sur une ou deux demi-journées.



Le travail est rémunéré sur la base d’une heure équivalent TD par colle (soit environ 40 euros net)



Nous recherchons des interrogatrices et interrogateurs susceptibles d’intervenir sur les auteurs suivants (au moins un auteur, de préférence plusieurs) :



Programme « Formes de l’amour, sonnets de la modernité » : Neruda, Pasolini.



Programme « Fictions animales » : João Guimarães Rosa, Kafka, Cervantes.



On trouvera ci-après, pour rappel, les deux programmes complets de littérature comparée



Les candidates et candidats peuvent écrire directement à sophie.rabau@sorbonne-nouvelle.fr





Programmes



- Elizabeth Browning, Sonnets portugais, édition et traduction de l’anglais par Lauraine Jungelson, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 281, 1994.



- Pablo Neruda, La Centaine d’amour, traduction de Jean Marcenac et André Bonhomme, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 291, 1995.



- Pier Paolo Pasolini, Sonnets, traduction et postface de René de Ceccatty, édition bilingue, Paris, nrf /Poésie Gallimard, n° 476, 2012



2) « Fictions animales »



Apulée, L’Âne d’or (Les Métamorphoses), éd. et trad. Géraldine Puccini, Arléa, « Retour aux grands textes », 2008.



- Miguel de Cervantes, « Le Mariage trompeur, suivi du Colloque des chiens », dans Nouvelles exemplaires, trad. Jean Cassou, Gallimard, « Folio classique », n° 1256, 1981.



Franz Kafka, La Métamorphose et Un rapport pour une académie, dans Récits, romans, journaux, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2000.

- João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres histoires, trad. Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016.



- João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres histoires, trad. Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016.