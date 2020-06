Recrutement de vacataires pour cours de méthodologie universitaire

Licence 1 Economie-Gestion (Université Paris 8 Saint-Denis)

Nous recherchons des vacataires pour assurer plusieurs séances de méthodologie universitaire (intitulé « Méthodologie de l’expérience étudiante », M2E) à destination des étudiants de Licence 1 en Economie-Gestion à l’Université Paris VIII au cours du semestre 1 de l’année universitaire 2020-2021 sous forme de sept séances d’une durée de 2h30 (soit un volume horaire total de 18 heures).

L’objectif de ce cours de faciliter l'intégration de chaque étudiant à l'Université en permettant aux étudiants d'acquérir et de s'approprier les exigences universitaires et vise également à développer leur confiance en eux avec une approche favorisant l'interaction et le travail en groupe. Ce cours n'a pas pour vocation de fournir des outils disciplinaires spécifiques, un EC de Méthodologie disciplinaire sera proposé au semestre 2 de la Licence 1.

Le programme ainsi que le matériel pédagogique sous forme de fiches d’activité ont été préparés en collaboration avec le Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) de Paris 8. Le cours se structura autour de sept séances :

Séance 1 - Présentation des objectifs du M2E et du suivi pédagogique

Séance 2 - Organisation du travail de l'étudiant à l'Université

Séance 3 - Comment suivre des consignes et lire efficacement des textes de nature variée ?

Séance 4 - La prise de notes

Séance 5 - Mémoriser et réviser

Séance 6 - Recherche bibliographique sur Internet

Séance 7 - Bilan / auto-évaluation

Conditions de recrutement et rémunération :

Pour intervenir en qualité de chargé(e) d’enseignement vacataire, vous devez : soit assurer la direction d’une entreprise ; soit exercer une activité salariée d'au moins 900 heures de travail par an (ou 300 heures d’enseignement par an) ; soit exercer une activité non salarié à condition d’être assujetti(e) à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou à condition de justifier d’avoir retiré de l’exercice de votre profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins 3 ans.



Pour intervenir en qualité d’agent temporaire vacataire, vous devez : soit être inscrit(e) au titre de l’année universitaire 2019-2020, à la préparation d’un diplôme de 3ème cycle de l’enseignement supérieur (doctorat) ; soit être bénéficiaire d’une pension de retraite, à la double condition d’avoir exercé au moment de la cessation des fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l’IEP de Toulouse, et de ne pas être atteint par la limite d’âge dont vous relevez (pour plus d’information veuillez télécharger et consulter le dossier de recrutement ci-joint).

Le taux de rémunération de l'heure de travaux dirigés (TD) est de 41,41 euros (brut).