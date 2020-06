Poste d'enseignant.e contractuel.le en Lettres à l'Université de La réunion

Type d’emploi :

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois – temps plein.

Lieu de travail : Campus du Moufia, La Réunion

Service statutaire : 384 HETD / an

Profil du poste

L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements de Lettres dispensés aux étudiant(e)s de la licence de Lettres (L1, L2, L3), principalement en première année.

Elle/il devra pouvoir intervenir dans divers types de cours et être en mesure de déployer ses compétences pédagogiques de façon transversale.

Langue et littérature françaises : la personne recrutée interviendra dans la formation de licence.

Domaines d’enseignement à dispenser :

· méthodologie des exercices universitaires fondamentaux,

· enseignement de description des langues (grammaire, lexique, stylistique, etc.)

· renforcement de la langue française

Compétences requises

Compétences techniques :

·

Solide connaissance de la littérature française et de ses méthodologies d’analyse ; Maîtrise des méthodes d’enseignement (expérience avérée dans le domaine).



Aptitudes :·

Capacité à travailler en équipe et à être autonome ; Connaissance du cadre universitaire et de son fonctionnement.



Formation et/ou expérience professionnelle attendues

Doctorant(e) ou docteur(e) en Littérature française ou en Littérature comparée (CNU 9e, 10e)

Conditions particulières d’exercice

Disponibilité sur le campus du Moufia. Il est attendu une implication dans la vie collective de la filière et du département.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

(sous réserve de la constitution du dossier administratif)

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 12/06/2020 :

par mail à recrutement.enseignants@univ-reunion.fr

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel Lettres)

Site de référence : https://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/intranet/ress_humaines/15-_LSH_9_7.pdf