Recrutement d'un ATER à temps plein en études théâtrales,

spécialisé en anthropologie des formes spectaculaires et rituelles

Université Nice Côte d'Azur

Description de l’employeur

Université Côte d’Azur (UCA) est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP) dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Cet établissement public expérimental (au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 dont les statuts ont été publiés le 27 juillet 2019) vise à développer le modèle du 21ème siècle pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines (pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant Formation-Recherche- Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et internationaux avec les secteurs public et privé.

Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence avec « UCA Jedi » (49 millions d’euros), du projet 3IA (institut interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019 (18 millions d’euros), d’un projet d’école universitaire de recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement environ 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.

Descriptif du poste

Missions et activités :

Sur le plan pédagogique, l’ATER participera aux enseignements en licence 1-2 Arts du Spectacle, dominante théâtre, et en licence 3 spécialisation en Etudes Théâtrales. Il/Elle assurera notamment des cours mutualisés avec les 2 doubles licences du département des arts : ADS SHAE (Science de l’homme, Anthropologie et Ethnologie) et Musicologie SHAE. Il/Elle pourra également assurer des cours dans le master Arts, notamment dans le parcours EAV (Ethnologie des Arts vivants).

Au niveau scientifique, le poste est adossé au laboratoire LIRCES et à l’école universitaire de recherche EUR CREATES, de l’Université Côte d’Azur. Les activités participeront à la dynamique de recherche de l’université dans le domaine des études théâtrales et en particulier de l’anthropologie des formes spectaculaires et rituelles, et de l’ethnoscénologie. Il est également attendu de l'ATER recruté.e une implication réelle dans la vie du département qui passe par la prise de responsabilités pédagogiques en licence, une aide à l'encadrement de mémoires en master Arts, et une implication auprès des partenaires locaux.

Profil du candidat :

Études théâtrales orientation anthropologie des formes spectaculaires et rituelles.

Conditions :

Date de prise de poste : 1 septembre 2020

Poste ATER

Quotité : temps plein

Modalités de candidature :

Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement des ATER d’UCA en suivant le lien: https://dematater.unice.fr au plus tard le 4 juin 2020 à 16H.

Pour toute question d’ordre administrative, merci de contacter la DRH:

drh.enseignants@unice.fr

*

