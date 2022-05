Académie Technique Militaire

REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE



Vol.6, No.2/Juillet 2022



Récits d'amour et d'espoir





Face à une nouvelle vague de pandémie et à une économie et une sécurité mondiales (et nationales) continuellement assaillies par des risques micro et macro, l'humanité doit se replier sur elle-même et accepter la réalité par ses propres forces. Dans des moments difficiles comme ceux-ci, cultiver la résilience peut être une question de garder notre espoir grâce au pouvoir de l'amour, un pouvoir qui peut durer et aider l'humanité à l'emporter. S'inspirant de la quête allégorique de Dante dans La Divina Comedia – alors qu'il grimpe du redoutable Enfer, à travers les multiples niveaux du Purgatoirem vers les visions extatiques du Paradis – nous vous invitons chaleureusement à soumettre des propositions dont le sujet touche à l'entrelacement de l'amour et de l'espoir ou à leurs contraires vilipendés : la haine et le désespoir. Ceux derniers représentent les alternatives que nous devons affronter aujourd'hui de tous les côtés de nos chemins. Nous encourageons donc les soumissions de différents domaines d'expertise pertinents pour le sujet ci-dessus, y compris (mais sans s'y limiter) : langue et littérature, arts visuels et études du spectacle, études culturelles, de genre et d'identité, philosophie, religion, anthropologie, psychologie, parmi bien d'autres.



Il est à proposer des sujets tels que:



• Philosophies de l'amour et de l'espoir;



• Variétés d'amour/espoir;



• La quête éternelle de l'amour;



• Les moyens de maintenir l'espoir;



• Amour et espoir collectifs vs. individuels;



• Utopie vs. dystopie: effets sociaux de l'amour et de l'espoir/de la haine et du désespoir ;



• L'amour et l'espoir à l'époque (post)coloniale/moderne;



• Représentations mythologiques de l'amour/espoir;



• Dieu / Divinité et l'expression de l'amour suprême;



• Amour et mariage;



• La famille et ses anciennes/nouvelles manières d'exprimer l'amour;



• Amour et matérialisme/consumérisme/statut social;



• Médias et fétichisation de l'amour;



• Les âges humains et les étapes de l'amour;



• Expressions (trans)générationnelles d'amour et d'espoir ;



• Le lien psychologique amour-espoir/haine-désespoir;



• La passion et la dépendance en tant qu'expressions d'amour engendrant le désespoir;



• Trouver l'amour/Préserver l'espoir dans des circonstances extrêmes: temps de guerre et pandémies;



• Entretenir l'espoir/ Entretenir le désespoir par le travail de l'amour ou de la haine etc.







Veuillez noter que les sujets ci-dessus ne sont pas exclusifs et toutes les contributions sur le thème proposé sont les bienvenues. De même, la section revue intitulée Varia peut inclure des articles qui ne sont pas liés au thème actuel.



MODALITÉS DE SOUMISSION :



Les contributions, inédites et rédigées en français, en anglais ou en roumain, seront envoyées, avant le 15 juin 2022, aux adresses:





Carolina BULZ: carolinabulz@yahoo.ro



Adela CATANĂ:adela.catana@yahoo.com







CONSIGNES ÉDITORIALES :



Nous invitons nos collaborateurs à soumettre des articles originaux qui n’ont pas été déjà publiés ailleurs. Les contributeurs doivent s’assurer de l'originalité, de l’appartenance, de la pertinence des citations par des références complètes, de l'organisation cohérente et de la rigueur scientifique de leurs travaux.



1. Langues: anglais, français, roumain.



2. Longueur du texte: 12 pages au maximum, notes et bibliographie comprises.



3. Mise en page: A4, interligne 1,15 cm, marges 2 cm de tous les côtés, texte justifié;



4. Titre de l'article: majuscules, caractères Times New Roman, taille 14 points, Gras, Centré, à 5 cm au-dessus du texte;



5. Nom de l’auteur, titre scientifique et affiliation institutionnelle: 2 espaces blancs sous le titre, Times New Roman 12, Gras;



6. Résumé: environ 250 mots en anglais, Times New Roman 11, italique, à deux blancs sous le nom de l’auteur, en anglais;



7. Cinq mots-clés sous le résumé, en anglais (TNR 11);



8. Texte de l'article: à un espace blanc sous le résumé, en anglais, français ou roumain, Times New Roman 12, justifié;



9. Citations: Gauche 1,25 cm, justifiées, 1 interligne, Times New Roman 11.



10. Sans notes de fin (notes de bas de page uniquement):TNR 10, de façon continue; aucun saut de page dans le document; tous les éléments graphiques mis en ligne avec le texte.



11. Œuvres citées: colonne unique, Times New Roman 12, italique, sous la bibliographie, à un espace blanc de distance. Les références bibliographiques doivent être citées selon la dernière édition du MLA Handbook for Writers of Research Papers.



12. Notice biobibliographique: Times New Roman 12, justifié;



13. Tous les articles seront soumis par voie électronique en tant que documents Microsoft Word 2007.



Les articles soumis au processus d'évaluation seront évalués en fonction de leur importance, de leur originalité, de leur contenu technique, de leur style, de leur clarté et de leur pertinence par rapport au thème de la revue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web : https://jpic.mta.ro/.

***

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION



Vol.6, No.2/ July 2022



Narratives of Love and Hope







Faced with yet a new wave of the pandemic and the global (and national) economy and security continually assailed by micro and macro risks, humanity must turn inwards and come to terms with reality by means of its own strength. In hard times such as these, cultivating resilience may be a matter of keeping up our hope through the power of love, one that can endure and help humanity prevail. Drawing inspiration from Dante’s allegorical quest in La Divina Comedia - as he clambers up from the dreaded Inferno, through the manifold levels of Purgatory and on towards the ecstatic visions of Paradise, we invite proposals that grapple with the intertwining of love and hope or with their much reviled contraries: hatred and despair, since these are the alternatives that seem to be confronting us nowadays from all sides of our walks in life. We therefore encourage submissions from different fields of expertise relevant for the above topic, including (but not limited to) language and literature, the visual arts, performance studies, cultural studies, gender and identity studies, philosophy, religion, anthropology, psychology, among many others and propose topics such as:



· Philosophies of love and hope;



· Varieties of love/hope;



· The eternal quest for love;



· Ways of sustaining hope;



· Collective vs. individual love and hope;



· Utopia vs. Dystopia: Social effects of love and hope/hatred and despair



· Love and hope in (post) colonial/modern times;



· Mythological representations of love/hope



· God / Divinity and the expression of supreme love



· Love and Marriage;



· Family and its old /new ways of expressing love;



· Love and materialism/consumerism/ social status;



· Mass media and the fetishization of love;



· Human ages and the stages of love;



· (Trans)generational expressions of love and hope;



· The psychological connection love-hope/hatred-despair;



· Passion and addiction as expressions of love engendering despair;



· Finding love /Preserving hope in extreme circumstances: wartime and pandemics.



· Keeping up hope/ Entertaining despair through the work of love or hatred a.s.o.







Please note that the above topics are not exclusive and all contributions on the proposed theme are warmly welcomed. Likewise, the journal section titled Miscellaneous may include papers that are not related to the present theme.





HOW TO SUBMIT:





Contributions should be sent by June the 15th, 2022 to: Carolina Bulz: carolinabulz@yahoo.ro



Adela Catana: adela.catana@yahoo.com





GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS:





We invite our collaborators to submit original articles that have not been published, under review or accepted elsewhere. It is the responsibility of the authors to ensure the originality, authorship, accuracy, complete references, coherent organization and legible appearance of their works.





1. Languages: English, French, Romanian.



2. The page-limit for articles: no more than 12 pages, works cited included.



3. Paper setup: A4, 1.15 cm space between lines, 2 cm margins, justified;



4. Title of the article: Caps, Times New Roman 14 Bold, Centred, at 5 cm above the text;



5. Author’s name, scientific title and academic affiliation: Times New Roman 12 Bold, under the title, at 2 lines distance;



6. Abstract: Approximately 250 words in English, Times New Roman 11, italics, two lines below the author’s name, in English;



7. Five Keywords under the abstract, in English, Times New Roman 11, italics;



8. Text of the article: one line below the keywords, in English, Times New Roman 12, justified;



9. Quotes: Left 1.25 cm, justified, 1 line space, Times New Roman 11.



10. No endnotes (footnotes only): font size 10, numbering: continuous; No Page Breaks in the document; All graphic elements set in line with the text;



11. Bibliography/ Works Cited: at 1 line distance from the end of the paper; single column format, Times New Roman 12. Sources must be quoted according to the latest edition of the MLA Handbook for Writers of Research Papers;



12. Biodata: Times New Roman 12;



13. All papers will be submitted electronically in Microsoft Word format.







Submitted papers are subject to PEER REVIEW and will be evaluated according to their significance, originality, technical content, style, clarity, and relevance to the journal theme. For more information, feel free to check our website: https://jpic.mta.ro/.