Recherches & travaux, n°98 / 2021 :

"Raconter, décrire, intervenir : la politique du reportage"

Sous la direction de Anna Saignes et Laurent Demanze

Ce numéro explore les littératures de reportage depuis leur émergence au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, en croisant les aires françaises et polonaises. Et même si le reportage est une pratique d’écriture journalistique, ce dossier montre la vitalité et la richesse de ces formes narratives et leur pleine légitimité littéraire.

La critique contemporaine est marquée par un regain d’intérêt pour les littératures du réel, aux lisières des champs disciplinaires. Dans ce contexte, les études sur les formes et les supports journalistiques, en particulier le reportage, connaissent un renouvellement important. Ce volume s’inscrit dans ce renouvellement en proposant un décentrement de la focale : au lieu d’élaborer une histoire du reportage littéraire depuis le New journalism américain, cet numéro interroge les circulations entre les aires françaises et polonaises, pour promouvoir une histoire polycentrique du reportage.

Les pratiques d’écriture situées à la jonction de la littérature et du journalisme, habitées par le désir de saisir — et d’intervenir dans — le réel, représentent un courant majeur dans les littératures hyper-contemporaines et jouissent des faveurs croissantes du public. L’étude conjointe des reportages français et polonais — dont les histoires sont à la fois très différentes et très riches en zones de contact — permet de mieux comprendre les phénomènes de fertilisation et d’appropriation qui ont présidé à la constitution du genre, de reconsidérer l’histoire du reportage en rapport avec sa place dans un système des genres et un contexte historique spécifiques mais aussi d’éclairer notre présent, habité par la quête d’une écriture transitive et performative, dont les prémisses remontent à l’orée du xxe siècle.

Sommaire

Anna Saignes et Laurent Demanze

Introduction [Texte intégral]

Introduction

Témoigner, dévoiler : le reportage politique

Sarah Mombert

Aux origines du reportage social. Le proto-reportage français dans la presse et la fiction [Texte intégral]

To the Origins of Social Reporting. French Proto-Reportage in Press and Fiction

Jean-François Louette

Le Sursis ou la dernière heure [Texte intégral]

Le Sursis or the Last Hour

Agata Zawiszewska

La réalité soviétique au prisme du regard des femmes polonaises (1930-1939) [Texte intégral]

Soviet Reality in Polish Women’s Gaze (1930–1939)

Publier, diffuser : les politiques du reportage

Marie-Odile Thirouin

Un écrivain-reporter dans les confins tchécoslovaques : Ivan Olbracht en Ruthénie subcarpatique (1931-1936) [Texte intégral]

A Reporter and Writer to the Confines of Czechoslovakia: Ivan Olbracht in Subcarpathian Ruthenia (1931–1936)

Marie-Ève Thérenty

Le rewriting et le romanesque dans les reportages de Paris Match (1949-1959) [Texte intégral]

Rewriting and Fiction in Paris Match Reports’ (1949–159)

Beata Nowacka

Faits et fiction dans le reportage littéraire : à propos du Shah de Ryszard Kapuściński[Texte intégral]

Facts and Fiction in Literary Reportage: about Shah of Shahs by Ryszard Kapuściński

Urszula Glensk

La littérature inférieure : trois présupposés interprétatifs [Texte intégral]

Lower Literature: Three Interpretative Presuppositions

Configurer, partager : la politique du reportage

Aleksandra Wojda

Écritures de l’instabilité. L’émergence du reportage littéraire polonais au xixe siècle[Texte intégral]

Writing Instability. The Emergence of Polish Literary Report in the 19th Century

John S. Bak et Aleksandra Wiktorowska

From Poland to France with Amo(u)r: Elena Poniatowska’s Mexican Crónicas [Texte intégral]

Depuis la Pologne vers la France avec amo(u)r : les Chroniques mexicaines d’Elena Poniatowska’s

Mathilde Roussigné

« Insignifiant et déplacé », Jean Rolin reporter de guerre [Texte intégral]

“Insignificant and Out of Place”, Jean Rolin As A War Reporter

Maud Lecacheur

La « ligne droite » et la « ligne sinueuse » : reportage et littérature dans les Récits des marais rwandais de Jean Hatzfeld [Texte intégral]

“Straight Line” and “Winding Line”: Reportage and Literature in Jean Hatzfeld’s Récits des marais rwandais

Compte rendu

Estelle Mouton-Rovira

Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur [Texte intégral]

Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2021