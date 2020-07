Le département Réseaux et Télécommunications de l’IUT de Créteil-Vitry cherche un ou une vacataire pour assurer les TD/TP du module « Expression et Communication ».

Public : étudiants de première année de DUT en formation initiale 1 groupe de TD (environ 30 étudiants) divisé en 2 groupes lors des TP (environ 15 étudiants).

Durée : 9h TD et 18h TP au semestre 1 (septembre-mi-janvier) soit 45 heures en tout (9 + 18 X 2)

Programme : résumé de texte à l’écrit / exposé à l’oral

Lieu : IUT de Créteil-Vitry - Site de Vitry

122 rue Paul Armangot

94400 VITRY SUR SEINE

Disponibilités : au moins 2 demi-journées par semaine

Conditions :

être professeur titulaire de l’éducation nationale (autorisation de cumul)

ou avoir une activité salariée d’au moins 900 heures par an ou ayant une rémunération supérieure à 7100 par an

ou être directeur d’entreprise

Pour les doctorants mêmes conditions : activité salariée de + de 900 heures /an ou rémunération de plus de 7100 euros /an.

Rémunération : Travaux dirigés : 40,91 €

Travaux pratiques : 27,26 €

Contact : anne-paule.santucci@u-pec.fr