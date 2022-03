Le département Informatique de l'IUT de Créteil Vitry ouvre ses portes en septembre 2022 et recherche un/une vacataire pour le module Expression-Communication.



Il s'agit d'encadrer des étudiants de 1ère année de BUT pour 14h CM/TD + 7h TP pour chaque semestre.



Il y a 3 groupes de TD donc 28h par groupe et par semestre.



les candidatures sont à adresser à Eric delechelle : delechelle@u-pec.fr



Le programme est le suivant :



Semestre 1 R111



L’objectif de cette ressource est d’aborder les fondamentaux de la communication. Les savoirs de

référence suivants devront être étudiés :

– Communication verbale et non verbale

– Recherche documentaire, appropriation, réutilisation de l’information, prise de notes, analyse

critique des sources

– Développement d’une attitude critique

– Recueil des besoins (méthode de collecte, d’enquête, d’interview)

– Conception de documents de communication (sous divers formats dont numériques)

Cette ressource permet une approche sur l’importance de bien communiquer face à un client, de

formuler ses questions de manière claire et pertinente pour recueillir les besoins du client. La ressource

permet de développer l’esprit critique et la capacité d’analyse nécessaires à la collecte

d’informations. Enfin, la ressource permet la mise en place et l’appropriation d’outils de communication

pour restituer les informations (sous formes diverses du papier au web) à destination d’un

client, ou d’une équipe.

Mots clés Résumer, Synthétiser, Analyser, Prendre la parole en public, Document numérique



Semestre 2 : R213



L'objectif de cette ressource est d'approfondir les techniques et outils de la communication en milieu

professionnel. Les savoirs de référence suivants devront être étudiés :



Conception de documents de communication

Argumentation

Communication visuelle

Vulgarisation d'éléments techniques

Cette ressource souligne l'importance de la communication dans le cadre du développement d'une

application informatique en insistant sur l'ergonomie et les interfaces. Elle montre la nécessité de

créer des supports de communication adaptés au contexte professionnel, ainsi que le rôle essen-

tiel de l'argumentation pour défendre le produit ou l'application développée et convaincre le client

ou l'utilisateur.



Mots clés Rédaction, Ergonomie, Charte graphique