Référence bibliographique : Z. Rahmani (dir.), Sismographie des luttes. Vers une histoire globale des revues critiques et culturelles, 2 volumes, 2021., Nouvelles Éditions Place, 2021. EAN13 : 97823762808739782376280736.

Durant deux siècles, les revues critiques et culturelles non européennes ou produites en situation diasporique, longtemps ignorées, ont constitué les épicentres d’expériences protéiformes, d’expression politique et artistique en quête d’autonomie. Nées dans l’urgence et souvent en contexte colonial, portées par une ambition tant critique et politique qu’esthétique et littéraire, ces revues ont perpétué une inventivité graphique et scripturale dont il faut souligner la singularité. Elles font constamment irruption dans les luttes menées par des femmes et des hommes pour leur émancipation. Il était donc impérieux d’exhumer leurs archives et de documenter leur histoire.