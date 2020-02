Appel à contribution pour un volume collectif

Raconter les politiques conflictuelles en Afrique. Regards croisés

L’Afrique a traversé des périodes troubles, des guerres et des révolutions générées par le rêve d’indépendance ou de démocratie, que les plumes des historiens, romanciers, politologues ou sociologues ont tenté de circonscrire. L’expérimentation des régimes politiques totalitaires, l’émergence des figures des leaders contestables et contestés, ont généré des conflits intérieurs auxquels les sociétés ont réagi à leur manière. Les relations de voisinage ont été et sont encore une autre source de conflits extérieurs. Les entraves aux droits de l’homme, de l’enfant et des femmes ont fait souvent la une des journaux et le sujet des livres. Les littératures en ont rendu compte, à leur façon, se constituant dans un miroir, parfois à verres grossissants, de cette réalité politique. L’engagement littéraire s’est affirmé par écrit ou de vive voix à côté des débats des historiens, politologues, sociologues, ethnologues. En même temps, l’opération de représentation à travers le récit et le discours politique et sociétal a permis aux différents forces politiques et milieux intellectuels de se frayer un chemin et parfois de devenir hégémoniques.

Nous envisageons une démarche transversale dans l’analyse des réalités politiques de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui, dans le but d’enrichir le panorama existant avec des nuances et des théories appartenant à des chercheurs qui s’intéressent à la vie et à la culture africaines.

*

Calendrier :

- 1er avril 2020 : envoi des propositions de 15-20 lignes ainsi qu’une notice bio-bibliographique de dix lignes (appartenance, centres d’intérêt, publications).

- 1er mai 2020 : annonce des propositions retenues par le comité scientifique et envoi des consignes.

- 20 juillet 2020 - envoi des articles (30.000 caractères espaces inclus).

- 1er septembre 2020 – annonce des articles retenus en vue de publication.

*

Comité scientifique :

Simona Jisa, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie

Sergiu Mișcoiu, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie

Modibo Diarra, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali.