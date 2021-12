Ce livre se propose d'interpréter le théâtre comme un art de l'existence. La scène théâtrale est envisagée comme un espace de jeu et de partage essentiel, un terrain où peut se pratiquer et se constituer une éthique des vertus. En cela, cet essai cherche à établir les conditions d'un embellissement moral en compagnie de plusieurs artistes de théâtre contemporain qui n'ont cessé et ne cessent d'interroger les conditions d'existence de la scène (Stanislas Nordey, Claude Régy et François Tanguy).

SOMMAIRE

Théâtre et nouvelles technologies. Vers la fin de la représentation ?

Anachronisme théâtral. Passer par les corps

Le temps horizontal de l'expérience théâtrale

Le temps vertical de l'expérience théâtrale

Poïétique d'une stylistique de l'existence

La force éthique du théâtre

Rachel Rajalu enseigne la philosophie et l'esthétique à l'École supérieure d'art et de design TALM - Le Mans. Ses axes de recherche abordent la poétique et l'éthique d'une stylistique de l'existence par l'art ainsi que les liens entre art, care et politique.