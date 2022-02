University of Western Australia

Essays in French Literature and Culture appelle des propositions (200 mots) sur le thème « Questions de goût » pour son numéro à paraitre en 2023, dirigé par Professor Véronique Duché, The University of Melbourne.

Si l’histoire littéraire, la stylistique, la rhétorique, la poétique des genres, la génétique textuelle sont fréquemment convoquées pour explorer la littérature, quels sont les outils en matière de jugement littéraire ? Il nous a semblé que l’on pouvait réactiver une notion tombée en désuétude, la notion de goût. En effet, tout comme le goût offre à l'organisme un moyen efficace de discrimination de la nourriture, il peut aider le lecteur à s’approprier le texte littéraire.

Ennemi de la littérature de consommation, le goût guide notre consommation de la littérature. Mais peut-on faire coïncider saveur et valeur ? Saveur et savoir ?

Alors que le concept de ‘mauvais goût’ a fait l’objet de recherches récentes, nous nous intéresserons au ‘bon goût’ sous le signe de l’interdisciplinarité, dans une perspective chronologique et intermédiatique.

Les propositions de 200 mots sont à envoyer à veronique.duche@unimelb.edu.au le 10 avril 2022 au plus tard.

[voir calendrier ci-dessous]

____

MATTERS OF TASTE

Essays in French Literature and Culture is calling for proposals (200 words) on the theme “Matters of Taste” for its 2023 issue to be guest edited by Professor Véronique Duché, The University of Melbourne.

Literary history, stylistics, rhetoric, poetics of genre, and text genetics are frequently called upon to explore literature. However, what are the tools used for literary judgment? It seemed to us that we could reactivate a notion that had fallen into disuse, taste. Indeed, just as taste provides the body with an effective means of discriminating food, it can help the reader to appropriate the literary text.

An enemy of high consumption literature, taste guides our consumption of literature. But can we make taste and value coincide? Taste and knowledge?

While the concept of 'bad taste' has been the subject of recent academic publications, we will look at 'good taste' from an interdisciplinary, chronological and intermedial perspective.

*

Calendar

Proposals to be received by April 10, 2022

Acceptance of proposals April 15, 2022

Submission of full 5000-word articles October 15, 2022

Assessment and decision to publish December 15, 2022

Revisions by authors March-April 2023

Proofs sent to authors May 2023

Finalised articles June- 2023

Publication October 2023



Proposals of 200 words to be sent to veronique.duche@unimelb.edu.au by April 10, 2022.