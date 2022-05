Beyrouth

Regards - revue des arts du spectacle, 29 (Université Saint-Joseph de Beyrouth)

Argumentaire



La dimension éphémère du théâtre est souvent considérée comme un obstacle pour rendre compte de toute représentation passée (Denizot 2014) et donc pour écrire l’histoire d’une pratique dont on ne peut saisir la réalité qu’en envisageant tous les moments du processus de création. Elle n’en représente pas moins une difficulté pour s’interroger sur son futur. Sans chercher à prédire l’avenir, ce dossier thématique souhaite questionner les effets de durabilité et les procédés qui participent à la pérennisation du mouvement théâtral dans le monde arabe. À partir d’un état des lieux de la production théâtrale à la période contemporaine, la question qui guidera cette publication est celle des éléments qui contribuent à son inscription dans le temps à venir et, en d’autres termes, ceux qui défient la mesure du temps et de l’instant spécifiques à la pratique théâtrale.



Axes de recherche



Les propositions pourront s’articuler autour des axes suivants :



Les conditions de production

Sur des territoires en conflit, difficiles à pratiquer et où l’espace public tend à disparaître lorsqu’il ne représente pas un danger, la pratique théâtrale se maintient de façon difficile et précaire. Dans quels contextes se déploie la pratique théâtrale arabe à la période contemporaine ? Quelles sont les contraintes ? Comment les artistes s’emparent-ils des contraintes du monde qui les entoure ? Des stratégies sont-elles mises en place pour les dépasser ? De quelle(s) nature(s) sont-elles ? Quelles en sont les conséquences formelles ? Dans ces contextes, comment s’exprime l’engagement politique dans les productions ?



Les archives

Alors que les archives du spectacle vivant suscitent un « engouement » (Denizot 2014) chez les artistes et les chercheurs européens depuis près d’une dizaine d’années, quelle est la place des archives dans la production théâtrale arabe ? Quelle part leur est faite par les artistes ? Ont-elles une place dans les productions ? Dans les institutions ? Dans les études ? Quelles sont les initiatives pour fabriquer des archives du spectacle vivant ?



Les circulations et la réception

Comment les productions circulent-elles ? Peut-on identifier des phénomènes de circulations aux différentes échelles nationales, intra-régionales et extra-régionales ? Quels sont les éléments qui contribuent à la circulation des productions ? Existe-t-il des phénomènes d’intertextualité et contribuent-ils à la circulation des productions ? Quelle est la place de la publication et de la traduction des œuvres dans leur circulation ? Comment mesurer la réception des productions ? Cherchent-elles à répondre à des attentes des publics ou des injonctions institutionnelles ?



La place de la production en exil et en diaspora

Les événements politiques dont les pays arabes sont témoins à la période contemporaine, accrus par « les printemps arabes », ont fait émerger un courant de production théâtrale en exil qui s’ajoute à celui issu des diasporas de populations. Les conditions de la production théâtrale en exil ont suscité l’intérêt des études. Sur le plan artistique, comment la production théâtrale se déploie-t-elle en exil ? Sous quelles modalités ? Des formes spécifiques émergent-elles dans ces conditions ? Quelles sont les ruptures et les continuités avec les productions des foyers de création d’origine ?



Les pratiques artistiques et la scène

Les productions théâtrales se nourrissent d’autres pratiques artistiques pour proposer des innovations formelles. Quelles sont les liens entre la pratique théâtrale arabe contemporaine et les autres pratiques artistiques ? Comment d’autres pratiques artistiques participent-elles à l’élaboration d’un langage scénique propre à chaque pièce ? À l’inverse, quelle place occupe la performance dans les autres pratiques artistiques, notamment les arts visuels ?



Les pratiques de recherche

En études théâtrales et en études arabes, le renouvellement des pratiques de recherche et des approches font émerger de nouveaux savoirs sur le théâtre arabe. Elles participent à la construction de l’objet théâtre autrement. Qu’est-ce que la recherche peut apporter à la pérennisation du courant théâtral ? Comment la recherche participe-t-elle à la construction du répertoire théâtral arabe ? Quels sont les effets d’autorité que les travaux scientifiques peuvent-ils générer ?



Les propositions pourront aborder d’autres axes. L’ambition de cette publication est de rassembler des études à partir d’approches variées pour construire une réflexion collective. Des contributions à plusieurs voix et avec des artistes seront également étudiées avec grand intérêt.



Modalités de soumission



Les chercheurs désireux de soumettre un abstract (en français, anglais ou arabe) sont invités à l’envoyer à l’adresse suivante : regards@usj.edu.lb, avant le 15 juin 2022.



Le message doit comporter :



· Le résumé (abstract) de l’article (approx. 500 mots).



· Les Mots-clés.



· Une notice bio-bibliographique (approx. 100 mots).



Les abstracts seront examinés par le comité de rédaction, et les auteurs recevront une réponse avant le 30 juin 2022.





Comité scientifique



· Hamid Aidouni, PR (Université Abdelmalek Essaadi, Maroc)



· Karl Akiki, MCF (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)



· Riccardo Bocco, PR (Graduate Institute of International and Development Studies Genève, IHEID, Suisse)



· Fabien Boully, MCF (Université Paris Nanterre, France)



· André Habib, PR (Université de Montréal, Canada)



· Dalia Mostafa, MCF (University of Manchester, Angleterre)



· José Moure, PR (Université Paris Panthéon Sorbonne – Paris 1, France)



· Jacqueline Nacache, PR (Université de Paris, France)



· Ghada Sayegh, MCF (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)



· Kirsten Scheid, Associate PR (American University of Beirut, Liban)



Rédacteur en chef : Joseph Korkmaz, PR (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)



Directrice du dossier thématique : Najla Nakhlé-Cerruti (INALCO, France)





