Appel à propositions

Proust to Other Ends (Proust à d’autres fins)

L’Esprit créateur, automne 2022

Guest Editor, François Proulx (University of Illinois)

À l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust (le 18 novembre 1922), ce numéro spécial de L’Esprit créateur propose de relire À la recherche du temps perdu et ses manuscrits autrement, de façon inusitée, en direction de comparaisons ou de réflexions théoriques inattendues. Plutôt que d’étudier ses sources ou sa réception, les contributions s’intéresseront aux perpétuels déploiements du texte proustien vers d’autres fins, à l’opposé de lectures visant à le monumentaliser. Les articles rassemblés dans ce numéro revisiteront les idées reçues sur « Proust » par des rapprochements avec des tendances récentes en études littéraires et en mettant à profit les découvertes de la critique génétique.

Bien des thématiques associées à Proust (le dédale psychologique de la jalousie, le bouleversement des hiérarchies sociales avec le passage du temps, la théorie de la mémoire involontaire, le triomphe de l’art sur les vicissitudes de la vie) sont tirées de la « fin » couramment acceptée de son roman – les derniers volumes, où on retrouve le plus d’interventions des éditeurs posthumes, et que Proust n’avait pas prévu de diviser comme ils le furent éventuellement. Ce numéro spécial montrera au contraire que l’idée qu’on se fait de l’œuvre proustienne peut rester mouvante, et qu’À la recherche du temps perdu et ses manuscrits invitent toujours, cent ans après la mort de leur créateur, à de nouvelles et inattendues lectures. De telles lectures s’inscrivent souvent à rebours de l’image de monument littéraire promue par l’assemblage posthume des derniers volumes et amplifiée par la réception du roman dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hannah Freed-Thall a récemment proposé de théoriser « un contre-récit passé inaperçu dans le roman de Proust », lequel dans sa lecture « ressemble moins à un monument héroïque aux formes élevées de l’Art qu’à un guide à certains modes de plaisir communs et modestes » (Spoiled Distinctions, Oxford UP, 2015, p. 3 et 17). Dans son ouvrage The Weather in Proust publié de façon posthume, Eve Kosofsky Sedgwick soulignait « l’accès continu [de Proust] à une psychologie de la surprise et du renouvellement, de même que sa relation vivifiante au travail » (Duke UP, 2011, p. 4). Dans le sillage de telles invitations, les articles retenus pour ce numéro spécial mettront au jour la diversité de ces autres « Proust », chaque contributeur traçant un parcours inexploré à travers une œuvre qu’on croyait connaître.

Sujets possibles

Modes proustiens de la non-monumentalité, pratiques du quotidien, du quelconque ;

Hésitations, incertitudes, contradictions narratives, génétiques ou éditoriales ;

Contingence et matérialité dans les manuscrits de Proust : processus, proximités, hasards ;

Proust et les disability studies ;

Formes queer d’intimité et de care (c.-à-d., penser autrement le rapport de Proust aux sexualités et aux attachements hors-norme) ;

Proust et le travail (travail des domestiques, prostitution, travail ménager et agricole) ;

Proust et le bas de gamme de la Belle Époque (littérature et musique populaires, culture visuelle) ;

Proust et le tourisme fin de siècle (casinos, hôtels, trains, guides de voyage) ;

Stimulants et somnifères, intoxications, insomnies : Proust et son régime pharmaceutique ;

La chambre et sa proxémie (Barthes), l’ameublement, le décor ;

Proust et l’écologie/l’écocritique : érotique du végétal, atmosphères, climats ;

Repenser le transitoire et la finitude avec Proust (et Eve Kosofsky Sedgwick).

*

Veuillez faire parvenir les propositions d’articles en français ou en anglais (300-400 mots) accompagnées d’une brève biographie à François Proulx (fproulx@illinois.edu) avant le 1er juin 2021.

La date de remise des articles retenus (6,000 mots, notes comprises) est le 1er décembre 2021.

*

Call for Proposals

Proust to Other Ends

L’Esprit créateur, Fall 2022

Guest Editor, François Proulx (University of Illinois)

On the centenary of Marcel Proust’s death (November 18, 1922), this special issue of L’Esprit créateur proposes counter-readings of À la recherche du temps perdu and its manuscripts, in minor or unexpected modes, toward surprising points of comparison or theoretical reflection. Rather than study its sources or its reception, articles will consider how the Proustian text continually unfurls to other ends, including against its own monumentalization. Contributions will challenge received understandings of what “Proust” means, by making connections to recent directions in literary studies and by building on the insights of genetic criticism.

Much of what comes to mind when we say “Proust” (the complex psychology of jealousy, the upheaval of social hierarchies with the passage of time, the theorization of involuntary memory, the triumph of art over the vicissitudes of life) is derived from the commonly accepted end of the Recherche – the final volumes that are the most heavily reworked by posthumous editors, and which Proust had not planned to divide as they eventually were. This special issue will instead demonstrate how our idea of the Proustian oeuvre can be unfixed, by showcasing how À la recherche du temps perdu and its manuscripts continue to generate new, unexpected readings in the twenty-first century. Such readings often run counter to the received twentieth-century picture of a literary monument, originally promoted through the posthumous assemblage of the final volumes. Hannah Freed-Thall recently proposed to theorize “an unexamined counterplot in Proust’s novel,” which in her reading “looks less like a heroic monument to high art and more like a guide to commonplace, modest modes of enjoyment” (Spoiled Distinctions, Oxford UP, 2015, p. 3 and 17). In the posthumously published The Weather in Proust, Eve Kosofsky Sedgwick pondered over Proust’s “continuing access to a psychology of surprise and refreshment, as well as his nourishing relation to work” (Duke UP, 2011, p. 4). Following such invitations, articles in the issue will reveal a plurality of other “Prousts,” as contributors trace unfamiliar paths through a work we thought we knew.

Possible topics

Proustian modes of non-monumentality, practices and forms of the everyday;

Editorial, genetic or narrative uncertainties, hesitations, contradictions;

Contingency and materiality in Proust’s manuscripts (processes, proximities, accidents);

Proust and disability studies;

Non-heteronormative intimacies and forms of care (i.e., alternative ways of thinking about Proust and queerness);

Work in Proust (service work, sex work, domestic and farm labor);

Proust and the Belle Époque lowbrow (popular literature and music, visual culture);

Proust and fin-de-siècle tourism (casinos, hotels, trains, travel guidebooks);

Uppers and downers, intoxication, insomnia and sleep, Proust’s experimental pharmacological regimen;

The room, proxemics (Barthes), furniture, setting;

Proustian ecological thought: vegetal erotics, atmospheres, climates;

Rethinking transience and finitude with Proust (and Sedgwick).

*

Please send article proposals in English or French (300-400 words) together with a short biography to François Proulx (fproulx@illinois.edu) by June 1st, 2021.

Completed articles (max. 6,000 words, notes included) will be due on December 1st, 2021.