Depuis le 18 novembre, un an jour pour jour avant le centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, France Culture diffuse un nouveau format de podcast consacré à l'auteur d'À la recherche du temps perdu. “Proust, le podcast” agrégera pendant un an des dizaines d’émissions de France Culture. Ce concept, confié par Sandrine Treiner, directrice de France Culture, à Charles Dantzig, écrivain, éditeur et producteur de la chaine, sera plus encore qu’un hommage, une invitation à la (re)découverte de cette figure centrale de la littérature française qui écrivit comme personne ne l’avait jamais fait avant lui. Ce podcast nous emmènera jusqu’au 18 novembre 2022, date anniversaire de la disparition. Une programmation où chaque producteur, chaque productrice et chaque émission de France Culture, selon sa spécialité, traitera de tel ou tel aspect de l’œuvre et de la vie de Proust.