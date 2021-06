Livre d’Hommage à Andrée Michel (sociologue féministe, militante, 1920- )

Sociologue française féministe, anticolonialiste et antimilitariste, Andrée Michel est une femme extraordinaire, hors du commun. Pendant les années 60 aux États-Unis, on l’a considérée comme celle qui avait succédé à Simone de Beauvoir. Cette pionnière de la sociologie féministe en France et aux Etats-Unis, Andrée Michel est allée en fait beaucoup plus loin dans son engagement au côté des ouvriers et dans le combat antimilitariste. Femme très courageuse, elle a eu un parcours étonnant : engagée dans la Résistance, engagée auprès des travailleurs, elle est allée vivre dans un milieu complètement différent du sien – elle venait de la bourgeoise, peut-être même de la noblesse par sa mère, pour vivre au côté des ouvriers, des prostituées, dans une chambre d’hôtel meublée à Montreuil. Elle a partagé le quotidien des personnes qu’elle cherchait à comprendre et à analyser. Ayant vécu leur quotidien, elle a pu écrire des choses extraordinaires et hors des analyses traditionnelles.

Elle a toujours cherché à être au côté des gens et s’est déplacée physiquement pour les comprendre. Elle est donc partie : en Tunisie pour comprendre les femmes tunisiennes, sur le bateau de la paix en Méditerranée, pour comprendre la cause palestinienne et la paix en Irak, à Srebrenica pour s’opposer à la guerre. Partout où il le fallait, elle a été présente sur le terrain dans son combat de militante.

Auteure de plus de 150 articles, Michel était très prolifique. Parmi ses livres :

Les Travailleurs algériens en France, éditions du CNRS, 1956

Famille, industrialisation, logement, éditions du CNRS, 1959

La Condition de la Française d'aujourd’hui, avec Geneviève Texier, Denoël-Gonthier, 1963

Family Issues of Employed Women in Europe and America, E.J.Brill, Leyde (Pays-Bas), 1971

Activité professionnelle de la femme et vie conjugale, éditions du CNRS, 1973

Les femmes dans la société marchande (dir.), Presses universitaires de France, 1974

The Modernization of North African Families in the Paris Area, Mouton, Paris-La Haye, 1974

Travail féminin, un point de vue, La Documentation française, 1975

Femmes, sexisme et sociétés (dir.), Presses Universitaires de France, 1977

Le Féminisme, “Que sais-je”, Presses universitaires de France, 1979

Femmes et multinationales, avec Agnès Fatoumata-Diarra et Hélène Agbessi-Dos Santos, Karthala, 1981

Les Femmes en France dans une société d’inégalités, codirection avec Madeleine Rebérioux, La Documentation française, 1982

« Politique pacifiste, politique féministe », in Danielle Le Bricquir et Odette Thibault, Féminisme et pacifisme, même combat, Actes du congrès international Les Lettres Libres, Paris, 1985

Sociologie de la famille et du mariage, Presses universitaires de France, 1986, 1ère édition 1972

Justice et vérité pour la Bosnie-Herzégovine, éditions L’Harmattan, 1995

Surarmement pouvoir, démocratie, éditions L’Harmattan, 1995

Citoyennes militairement incorrectes, dessins de Florence Debray (Floh), éditions L’Harmattan, 1999

Féminisme et antimilitarisme, avant-propos de Jules Falquet, éditions Ixe, 2012

*

Les Profs Accad et Toman cherchent à augmenter les contributions (en français ou en anglais) faites au cours de rencontres d’hommage à Andrée Michel en 2018 et 2019 au CNRS. Elles ouvrent donc la possibilité de nouvelles contributions pluridisciplinaires concernant cette importante pionnière du féminisme. Nous cherchons particulièrement des études comparées sur l’impact de son œuvre sur les recherches et la littérature féministes d’aujourd’hui.

Veuillez nous envoyer d’ici fin août un résumé de 150-200 mots.

Nous aimerions recevoir les articles complets d’ici fin décembre 2021.

Prof Evelyne Accad : evaccad@yahoo.fr

Prof Cheryl Toman : catoman@ua.edu