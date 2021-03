Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis

Appel à communications

Projet, projeter, projection

Le 28 mai 2021, à l'Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis

(en ligne ou dans un format bimodale présentiel/en ligne selon l’évolution de la situation sanitaire)

Cette journée d’étude organisée par les doctorant.e.s de l’ED 31 (Université Paris 8) se propose d’examiner l'idée de projet et le geste qui consiste à (se) projeter, un an après l'apparition de l'épidémie du Covid-19 dans nos sociétés et nos vies, qui a contribué à freiner justement tout projet, y compris la Journée des doctorants de l'année dernière. La pandémie et les mesures sanitaires qui organisent désormais nos vies et notre temps provoquent également des interruptions dans les projets que nous pouvions envisager, et modifient le temps tel qu'on l'entendrait dans une approche managériale. Une question pourrait se poser alors : comment se projeter dans un temps autre, serait-il possible de se construire une identité dans l'impossibilité de se projeter ?

Les mots « projeter », « projection » ont une même racine – celle du « projet ». Ils renvoient donc à l’avancement, à l’établissement d’un lien entre un point de départ et un point d’arrivée, à l’analyse des résultats d’une action, à leur portée et à leur visibilité. Dès la fin du XIXe siècle, l’optique et la psychanalyse ont convergé dans un même concept provenant de la géométrie projective du XIIe siècle. Soit par la décharge pulsionnelle ou émotionnelle, soit par la révélation lumineuse, la notion de « projection » vient alors renforcer depuis différents champs la transposition des propriétés objectives d’une entité dans une perspective autre.

Tout en étant des mots usuels, issus de la vie courante, « projeter » et « projection » ont été transformés par leurs emplois dans différents domaines – chimie, géologie, physiologie, psychanalyse, philosophie, littérature, sport, économie, géométrie, arts, linguistique, optique, statistique, etc. – et ont acquis une large gamme d’acceptions, témoignant de l’omniprésence de ces phénomènes. Par ailleurs, nous assistons à l'importance croissante de la « pensée par projets » qui a tendance à dominer non seulement le domaine du travail de bureau, mais également la recherche scientifique, les activités de création, l'espace public, et qui affecte même notre conception de la vie. Or, dans l’élargissement du concept, ce qui lui reste inhérent est justement l’aboutissement du procès. Projeter implique l’élaboration secondaire d’une réalité autre, l’apparition d’un possible imaginé ou fantasmé. Cette élaboration requiert un révélateur, un dispositif qui met en lumière ce qui restait latent. Ainsi, pour que l’intérieur soit amené à une surface, un support devient indispensable. L’un de ces supports peut être l’écran, qui opère comme un médium.

Nous proposons de réfléchir aux diverses configurations de sens qui se dégagent de ces questions au sein des différentes disciplines de notre école doctorale. Cette journée tentera ainsi d’envisager la projection dans sa totalité en cherchant tant à penser son résultat qu’à éclairer les mécanismes qui la sous-tendent et qui se font normalement « dans l’ombre ».

*

Les propositions de communication (250 mots) sont à envoyer pour le 21 mars 2021 à l’adresse :

julia.monte-ordono@etud.univ-paris8.fr

Comité d’organisation :

Ayda Golrokhi (TransCrit), Elvina Le Poul, (Fablitt), Júlia Monte