Les programmes d’études supérieures en études françaises à l’Université de la Colombie-Britannique acceptent dès maintenant les candidatures pour l’année universitaire 2021-2022.

Nos programmes de maîtrise (durée moyenne : 2 ans) et de doctorat (durée moyenne : 5 ans) explorent les langues, les littératures et les cultures de la France, du Québec et de la francophonie dans un environnement qui encourage la curiosité intellectuelle et la liberté d’enquête. Notre équipe diverse de professeur.e.s de renommée nationale et internationale se spécialise dans une variété de domaines de recherche interdisciplinaire, alliant les études françaises et l’histoire, les arts visuels, les études de genre et/ou la linguistique. Notre approche pratique en matière de mentorat et notre communauté dynamique sont souvent citées parmi les principaux facteurs qui contribuent au succès de nos programmes d’études supérieures.

Mondialement reconnue, l’Université de la Colombie-Britannique est fréquemment classée parmi les quarante meilleures universités (et les vingt meilleures universités publiques) au monde, ainsi que deuxième au Canada.

RECHERCHE DE POINTE

De la littérature française médiévale aux cultures francophones du XXIe siècle, nous proposons une solide formation universitaire grâce à nos séminaires de recherche, groupes de recherche et groupes de lecture. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à participer ou même diriger ces initiatives, à la fois au département et dans des centres de recherche interdisciplinaire, tels que le « Green College », le « Public Humanities Hub » et le « Liu Institute for Global Issues ». Pour un aperçu des thèses de maîtrise et doctorat les plus récentes, veuillez consulter la page web suivante : https://fhis.ubc.ca/graduate-studies/graduate-student-spotlight/.

SOUTIEN FINANCIER

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans nos programmes peuvent bénéficier d’une aide financière grâce aux assistanats d’enseignement garantis et aux assistanats de recherche potentiels. De plus, nous offrons un programme de financement pluriannuel, des bourses d’entrée et des prix de scolarité. Il existe un large éventail de possibilités supplémentaires de soutien financier provenant de sources départementales (le Fonds Dorothy Dallas, le prix Ximena Osegueda pour le meilleur essai, etc.), universitaires (les bourses Affiliated, le fonds de la Faculté des études supérieures pour la recherche et la participation à des conférences, etc.) ou externes (les bourses du Conseil de recherches en sciences humaines et du Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, etc.). Veuillez noter que nos doctorant.e.s reçoivent plus de 21,000 $ CA par année pendant leurs quatre premières années.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Nous proposons un programme complet de formation d’assistant.e.s d’enseignement, ainsi que des ateliers de développement académique et professionnel, notamment sur la rédaction de demandes de subvention, la publication académique et la participation à des conférences, afin d’aider les étudiant.e.s à diversifier leurs compétences. Plusieurs diplômé.e.s de notre programme de doctorat ont décroché une carrière universitaire, tandis que de nombreux.ses diplômé.e.s de la maîtrise ont obtenu des postes dans des collèges, des organisations à but non lucratif et le secteur public ou ont été admis.e.s dans un programme de doctorat.

ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Notre conférence biennale offre une plateforme aux étudiant.e.s des cycles supérieurs pour partager leurs projets de recherche avec l’ensemble de la communauté universitaire, créer des réseaux et se faire connaître. Notre symposium annuel permet également à nos étudiant.e.s de présenter leurs recherches aux membres du département. Les étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat peuvent aussi faire du bénévolat en tant que tuteur.rice.s au sein de notre « FHIS Learning Centre » afin d’aider les étudiant.e.s de premier cycle à maîtriser les langues qui sont enseignées dans notre département.

LA VIE À VANCOUVER

Normalement, étudier à UBC, c’est profiter d’un superbe campus dans l’une des provinces les plus spectaculaires du Canada, la Colombie-Britannique. Vancouver, le centre urbain cosmopolite de la Colombie-Britannique, offre un climat tempéré, un environnement paisible, une scène artistique et culturelle dynamique ainsi qu’une population accueillante et diverse.

*

PÉRIODE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION

1er novembre 2020 - 31 janvier 2021 pour tou.te.s les candidat.e.s

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante : https://fhis.ubc.ca/graduate-studies. Vous trouverez aussi une liste de nos professeur.e.s et de leurs spécialités de recherche sur cette page web : https://fhis.ubc.ca/group/graduate-faculty/. Si vous avez des questions sur nos programmes, n’hésitez pas à contacter la directrice des études supérieures, Dre Kim Beauchesne, à kim.beauchesne@ubc.ca.